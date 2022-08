REKLAMA

Co najmniej ośmiu cywilów zginęło w starciach między radykalnymi islamistami z Al-Shabaab, którzy zaatakowali hotel Hayat w Mogadiszu, a siłami bezpieczeństwa próbującymi ich zneutralizować, powiedział w sobotę somalijski urzędnik ds. bezpieczeństwa.

– Siły bezpieczeństwa atakowały terrorystów, którzy byli otoczeni w pokoju w budynku hotelu, większość ludzi została uratowana, ale na tym etapie musimy potwierdzić śmierć co najmniej ośmiu cywilów – powiedział przedstawiciel sił bezpieczeństwa Somalii Mohamed Abdikadir, nie informując, czy akcja odblokowania hotelu już się zakończyła.

Do ataku na hotel przyznała się powiązana z Al-Kaidą grupa dżihadystyczna Al-Shabaab, która od około 15 lat prowadzi walkę przeciwko kruchemu rządowi centralnemu Somalii.

Hotel Hayat jest popularnym miejscem spotkań deputowanych i innych urzędników państwowych. Na początku tego tygodnia Stany Zjednoczone ogłosiły, że ich siły zabiły 13 bojowników Al-Shabaab podczas nalotu w środkowo-południowej części kraju, gdy bojownicy islamscy atakowali siły somalijskie.

Bojownicy Al-Shabaab zostali wyparci ze stolicy w 2011 r. przez siły Unii Afrykańskiej, ale grupa nadal kontroluje obszary wiejskie i ma zdolność przeprowadzania śmiertelnych ataków na cele cywilne i wojskowe.

Al-Shabaab przyznało się do podobnych ataków w przeszłości. W sierpniu 2020 r. poinformowało, że stoi za atakiem na inny hotel w Mogadiszu, w którym zginęło wówczas co najmniej 16 osób.

In the capital of #Somalia, #Mogadishu, a major terrorist attack. Several powerful explosions allegedly are reported near the Hayat Hotel. In addition, locals say that the hotel is being stormed by Al-Shabaab militants. pic.twitter.com/kSRx85DvEk — Newsistaan (@newsistaan) August 19, 2022

Around 7 PM 3 consecutive explosion hit at KM 4 Hayat Hotel and gun battle fight is on going on.Among the dead terrorist was Abdi Ganaf former Fuad Yassin security officer. pic.twitter.com/tDOHh89RHJ — Dr Abdullahi (@DrAbdullahiMoh) August 19, 2022

#UPDATE: Al Shabab has claimed the responsibility for an ongoing attack on Hayat hotel which locates near km4 junction, #Mogadishu. #Somalia pic.twitter.com/6tEPGJgmvW — Mohamed Salh (@MohamedSelh) August 19, 2022

Reported terrorist attack on the Hayat Hotel in Mogadishu, Somalia. Heavy fighting reported between Somali anti-terror units and Al-Shabab terrorists now garrisoned inside the hotel… No word on how many are in there yet. pic.twitter.com/AbFUYUuu6j — Carlos Manuel Pimentel ☭ (@cpimentel986) August 19, 2022