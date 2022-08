REKLAMA

Politycy prawicy domagają się dymisji ministra sprawiedliwości Duponda-Morettiego. Do internetu wyciekły zdjęcia zawodów cartingowych i popisów motocrossowych, które odbyły się w więzieniu we Fresnes pod Paryżem. Złośliwi stwierdzają, że już wiedzą, gdzie młodzież z przedmieść nabiera nawyków do robienia sobie na ulicach miast „dzikich rodeo”, czyli popisów motoryzacyjnych, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców i przechodniów.

Resocjalizacja więźniów nie jedno ma imię, ale zdaje się, że tu trochę przesadzili. Wyścig kartingowy na dziedzińcu więzienia Fresnes wywołała oburzenie. W końcu zakład karny to nie wesołe miasteczko. Sam minister Dupond-Moretti zapowiada dochodzenie administracyjne, deputowani prawicy chcą jednak jego dymisji.

Nagrania więziennych zawodów wyciekły w piątek 19 sierpnia. Sama wyścigi gokartów odbyły się pod koniec lipca. Zmusiło to ministra sprawiedliwości do reakcji i w końcu sam oświadczył, że „walka z recydywą to integracja, ale na pewno nie karting”.

Wobec narastającej fali krytyki, Éric Dupond-Moretti zarządził w sobotę 20 sierpnia śledztwo, aby wyjaśnić jak doszło do organizacji takich zawodów. Wiadomo, że zabawa miała miejsce 27 lipca, w dniu, w którym w więzieniu odbyła się impreza pod nazwą „Koh-lanta w więzieniu Fresnes”.

Są to zawody inspirowane programem telewizyjnym Koh-Lanta. To popularny francuski reality show. We Fresnes rywalizowali więźniowie ze strażnikami i „młodzieżą z sąsiedztwa”. Nakręcono z tego reportaż TV, który miał mieć pozytywny wydźwięk udanej integracji przez zabawę i sport. Coś jednak poszło nie tak…

Zdaje się jednak, że owo wydarzenie najwyraźniej nie rozśmieszyło większości Francuzów. „Club Med w więzieniu we Fresnes (…) Ofiary to docenią” – komentował na Twitterze polityk „Reconquest!” Érica Zemmoura, Gilbert Collard. Damien Rieu z kolei pytał: „Czy możesz sobie wyobrazić co czują ofiary i rodziny ofiar tych skazanych, kiedy widzą, jak ich oprawcy jeżdżą sobie w więzieniu gokartami?”

Szef Zjednoczenia Narodowego Sébastien Chenu skomentował owe filmy krótko; „w tym czasie co trzecie dziecko w kraju nie jedzie na wakacje”.

Je viens de comprendre où les mecs de cités se formaient au rodéo : en prison. 🥹 pic.twitter.com/OcVB7FitDu — Damien Rieu (@DamienRieu) August 21, 2022

Avec Dupond, on passe du baby-foot au karting en prison : à quand le rodéo associatif ? #Fresnes #Kohlantess pic.twitter.com/zllin4dhZ5 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) August 21, 2022

Źródło: Le Parisien