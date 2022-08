REKLAMA

Co najmniej dwoje dzieci zostało pobitych przez kubańską policję podczas antyrządowej manifestacji w portowym mieście Nuevitas, na środkowym wschodzie tej karaibskiej wyspy.

Zdjęcia i filmy z brutalnej interwencji służb policyjnych podległych reżimowi w Hawanie trafiły w sobotni wieczór do internetu. Widać na nich przebieg protestu przeciwko przerywaniu dostaw energii elektrycznej przez państwowe władze.

Według niezależnego portalu Cibercuba jedną z poszkodowanych dziewczynek jest 11-nastolatka.

The repressive forces of the dictatorship in Cuba detain demonstrators (including children) for the anti-government protests in Nuevitas, Camaguey.pic.twitter.com/dMhJG8mv4a — Alex Glez Leon 🍁 (@alex_glezleon) August 20, 2022

Girls who were brutally beaten by the police in the peaceful demonstrations in Nuevitas, Cuba narrate the events in the first person. The Canadian government must condemn and sanction the Cuban dictatorship for these events. @JustinTrudeau @CanadayOEA

pic.twitter.com/hYFQaUHFrP — Alex Glez Leon 🍁 (@alex_glezleon) August 20, 2022

Videos of the Cuban dictatorship's repression of peaceful demonstrators in Nuevitas, Camaguey continue to come out. The military regime on the island 🇨🇺 should be sanctioned and condemned for these acts. @CanadianPM @JustinTrudeau

pic.twitter.com/XcJYkSnphO — Alex Glez Leon 🍁 (@alex_glezleon) August 20, 2022

TW: Police brutality, children screaming Police in Nuevitas, Cuba beat peaceful protesters, including children last night pic.twitter.com/WnR0W6rEG2 — Intricate Entity (@Intricate1119) August 20, 2022

URGENTE!!! Pueblo de Nuevitas, Camagüey en las calles esta noche contra los policías de Comando. #SOSNuevitas #Compartan #CubaEstadoFallido pic.twitter.com/yDAcVtrgKZ — Widhner J. Ballester Cortez (@WidhnerB) August 21, 2022

Sobotnia manifestacja, to drugi w ciągu ostatniej doby protest na ulicach Nuevitas. W mieście tym w sierpniu zorganizowano już kilka dużych wieców przeciwko wstrzymywaniu przez władze kubańskie dostaw prądu.

Podobne protesty odbyły się w kilku innych miastach Kuby. W ich trakcie siły policyjne dotychczas nie interweniowały.

W ocenie komentatorów kryzys energetyczny na Kubie powinien nasilić się w najbliższych dniach w związku z dużym pożarem zbiorników paliwowych w porcie Matanzas, do którego doszło w pierwszej połowie sierpnia. W zdarzeniu tym zginęło 16 osób.