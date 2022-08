REKLAMA

Światowe Forum Ekonomiczne chce, by dzieciom wszczepiać chipy śledzące. Oczywiście dla ich „dobra”.

Wszczepianie chipów ludziom po to, by ich śledzić i kontrolować, jeszcze do niedawna uchodziło za szokującą teorię spiskową kreowaną przez tzw. „foliarzy”.

Tymczasem „elity” reprezentowane przez Klausa Schwaba i założone przez niego Światowe Forum Ekonomiczne mówią już o tym oficjalnie. Implanty chipowe mają stać się powszechnym towarem.

Na stronie Światowego Forum Ekonomicznego, a dokładniej podstronie traktującej o przyszłości rozszerzonej rzeczywistości (AR), czytamy, że wszczepianie chipów dzieciom powinno być postrzegane przez rodziców jako „solidny, racjonalny” ruch. Ze względów „bezpieczeństwa”.

Ludzie Schwaba twierdzą, że chipy w przyszłości będą częścią naszego życia tak, jak dzisiaj są okulary czy aparaty słuchowe.

„Implanty chipowe także przekształcą się w towar” – przekonują.

Radzą, by najpierw chipy aplikować dzieciom. Rzecz jasna dla mitycznego bezpieczeństwa, w tym przypadku – kontroli pociech przez rodziców. Komu w następnej kolejności poradzą wszczepiać urządzenia, można się domyślać.

WEF nic nie wspomina o tym, kto i do czego miałby zbierane przez chipy dane wykorzystywać. Nie zająknęli się także o prawach obywatelskich, prywatności, wolności i w końcu – koncepcji ludzkiej autonomii.