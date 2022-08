REKLAMA

Andrij Melnyk – ukraiński dyplomata znany z obrony UPA – prawdopodobnie w październiku obejmie stanowisko w MSZ Ukrainy.

Andrij Melnyk, były ambasador Ukrainy w Niemczech, który w rozmowie z niemieckim dziennikarzem Tilo Jungiem bronił Stepana Bandery i twierdził, że Polacy prześladowali i mordowali Ukraińców, najprawdopodobniej w październiku obejmie intratne stanowisko w ukraińskim MSZ.

Bronił UPA. Dostanie stanowisko w ukraińskim MSZ

Na początku lipca Melnyk został odwołany ze stanowiska, wraz z ukraińskimi ambasadorami z czterech innych państw. Bynajmniej nie była to kara za jego skandaliczne słowa. Z jego własnej relacji wynika, że wraca do Kijowa, by objąć intratne stanowisko.

– Muszę być w Kijowie 15 października, żeby – na to wygląda – objąć nowe stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – poinformował dyplomata w rozmowie z niemiecką agencją DPA.

Melnyk przez 8 lat był ambasadorem Ukrainy w Niemczech. Jego wypowiedzi wielokrotnie budziły kontrowersje. Po ostatniej wypowiedzi o UPA musiał odejść ze stanowiska, ale – jak widać – tylko dlatego, że kijowskie władze mają dla niego nowe zadanie.