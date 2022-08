REKLAMA

W Berkeley, zespół mieszkaniowy dla studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego, już poza campusem, zabronił osobom białym wstępu, aby „unikać przemocy białych”. Absurd goni absurd. Przeszli od walki z rasizmem i postulatów tolerancji do rasizmu a rebour i nietolerancji.

Chodzi tu o „akademik” z 30-pokojami o nazwie „Person of Color Theme House”, znajdujący się w pobliżu uniwersytetu. Wymaga od studentów, aby przy rejestracji zadeklarowali swoją rasę i zgłaszali, jeśli chcieliby do środka wprowadzić białych gości.

Takie wykluczenie jest zawarte w regulaminie domu. Napisano w nim: „Wiele kolorowych osób przeniosło się tutaj, aby uniknąć przemocy i obecności białych ludzi. Szanuj ich wolę, jeśli przyprowadzisz białych gości”. Biali są całkowicie wykluczeni z obecności w pomieszczeniach ogólnodostępnych budynku.

W budynku mieszka do 56 studentów. Prosi się w nim lokatorów, aby unikali przyprowadzania nawet członków rodziny, jeśli ci są „bigoteryjni”. Chodzi o możliwą „homofobię” takich „rasistowskich” krewnych, których obecność mogłaby kłopotać np. osoby queer.

Akademik został utworzony przez spółdzielnię studencką Berkeley, aby zapewnić „niedrogie mieszkania dla uczniów o niskich dochodach, dzieci pierwszego pokolenia imigrantów i zmarginalizowanych kolorowych studentów”. Zdaje się, że jednak mocno się zradykalizowali…

Zasady są kwestionowane także przez samych studentów. Uważają je za zbyt agresywne i sprzeczne z duchem integracji. Pewien student rasy mieszanej, który mieszkał w tej rezydencji, powiedział, że był obrażany z powodu zbyt jasnej karnacji. Nie pozwolono mu też wpuścić do akademika taty, bo ten był biały.

Uniwersytet umywa ręce, bo owa „spółdzielnia mieszkaniowa” jest zarządzana przez samych studentów, a nie szkołę i jej główny kampus.

Saw this on Twitter:

UC Berkeley has a “Person of Color Theme House" that is privately owned, but very proudly “BLACKS ONLY”.

Never thought I'd see the day when BLACK folks would fully embrace racial segregation.

My Lord, is this what MLK marched AND DIED for?

— Benito Maresca (@SupercarBen) August 21, 2022