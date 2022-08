REKLAMA

Aktywistki z ruchu Femen rozebrały się podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Na piersiach miały napis: „Embargo na gaz – teraz!”.

W trakcie dnia otwartego w Urzędzie Kanclerskim doszło do incydentu. Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia, gdy obecni na spotkaniu Niemcy mogli podejść do kanclerza, znalazły się wśród nich dwie młode kobiety.

Gdy panie podeszły do Scholza, to niespodziewanie ściągnęły swoje koszulki i odsłoniły nagie piersi, na których znajdował się napis: „Embargo na gaz – teraz!”.

Jak się okazało, były to aktywistki z Femenu, które znane są z tego, że protestują właśnie w taki wulgarny sposób. Kobiety zostały szybko zatrzymane przez ochroniarzy.

Femen attacked Scholz, demanding an immediate gas embargo pic.twitter.com/9fXrkvKqHE — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 21, 2022

Tym razem kobiety pokazały piersi, by Niemcy wprowadziły embargo na rosyjski gaz. Cóż, to raczej wątpliwe, by przekonały kogoś w ten sposób do swoich racji. Sam ruch Femen powstał w 2008 roku na Ukrainie.