Rosyjska agencja TASS podała, że śledczy Federacji Rosyjskiej przychylają się do wersji, że samochód córki Aleksandra Dugina został zdalnie wysadzony w powietrze. Z kolei kanał na Telegramie o nazwie Mash, auto Darii Duginy było śledzone.

29-letnia Dugina zginęła w nocy z soboty na niedzielę na podmoskiewskiej autostradzie. Samochód córki Aleksandra Dugina, kremlowskiego filozofa, nazywanego „mózgiem Putina”, nagle eksplodował.

„Ustalono, że bomba w samochodzie Duginy została zdetonowana zdalnie. Przypuszczalnie samochód był śledzony, a jego ruch kontrolowany” – podało źródło, na które powołuje się agencja TASS. Ładunek miał zostać podłożony pod siedzeniem kierowcy.

Natomiast według kanału Mash na Telegramie, samochód, którym podróżowała Dugina, miał być śledzony najprawdopodobniej przez ludzi z niezarejestrowanymi telefonami. Wybuch miał nastąpić po zadzwonieniu z jednego z nich. Według Mash, numery miały zniknąć z sieci po eksplozji.

Nie wiadomo, czy córka Dugina była cele ataku, czy miał to być jej ojciec. W niedzielę do zamachu przyznała się – wcześniej nieznana – organizacja antyputinowska, Narodowa Armia Republikańska. Służby jednak na razie nie potwierdzają jej udziału w tym zdarzeniu. Kreml sugeruje, że było to działalnie strony ukraińskiej, Kijów zaprzecza.

Aleksandr Dugin uznawany jest za jednego z głównych doradców rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Kremlowski ideolog jest m.in. zwolennikiem ekspansywnej polityki Rosji, a także wojny na Ukrainie.

Nazywany „mózgiem Putina” filozof uważa, że Moskwa właśnie poprzez zajęcie Ukrainy powinna rozpocząć budowę „imperium euroazjatyckiego od Dublina po Władywostok”, stając się alternatywą dla chylącego się ku upadkowi Zachodowi. Zdaniem Dugina powstałym w ten sposób mocarstwem powinni kierować Rosjanie.

Główne media twierdzą, że ideologie Dugina mają istotny wpływ na politykę Kremla. Zwolenniczką tych poglądów była także jego córka, która pracowała jako dziennikarka i była redaktor naczelną „United World International”.