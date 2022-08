REKLAMA

Ostatnio pojawiły się doniesienia, jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała zablokować ściganie Czerwoną Notą Interpolu byłego handlarza bronią, później sprzedającego respiratory-widmo pandemicznemu resortowi zdrowia. ABW zaprzecza, by blokowała ściganie Andrzeja I. Według Agencji, to jej działania miały doprowadzić do odzyskania znacznej części pieniędzy wpłaconych w ramach zaliczki na zakup respiratorów.

Andrzej I. miał umrzeć w lipcu w niejasnych okolicznościach w stolicy Albanii – Tiranie. Jego ciało skremowano w Polsce, ale policja i prokuratura dowiedziały się o tym już po fakcie. Handlarz miał na zlecenie pandemicznego resortu zdrowia dostarczyć 1200 respiratorów – dotarło tylko 200 sztuk. MZ straciło przy tym ok. 50 mln zł z kieszeni podatników.

Mimo że I. nie wywiązał się z umowy z resortem, bez przeszkód wyjechał z kraju pod koniec 2020 roku. Według doniesień TVN24, polskie służby nie interesowały się byłym handlarzem bronią od respiratorów-widmo.

„Rzeczpospolita” natomiast podawała w poniedziałek, jakoby ABW miała zablokować ściganie I. Lubelska prokuratura chciała bowiem, by handlarz był ścigany Czerwoną Notą Interpolu. ABW natomiast miała dokonać w bazie Interpolu wpisu, który to uniemożliwił.

Agencja jednak dementuje te doniesienia. ABW oświadczyła, że artykuł „zawiera nieprawdę dotyczącą działań ABW wobec Andrzeja I.”.

„Sugestie dotyczące blokowania przez Agencję działań prokuratury są nieprawdziwe” – zaznaczył w oświadczeniu rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Zaprzeczył również jakoby ABW miała składać jakiekolwiek wnioski do Interpolu „w sprawie opisanej w artykułach”. Przyznał, że Agencja „prowadziła w sprawie Andrzeja I. własne działania ustawowe, w tym związane z dokonywaniem wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II)”.

„W czerwcu br., po otrzymaniu wniosku prokuratury dotyczącego Andrzeja I., ABW wycofała wpis z systemu SIS II, umożliwiając tym samym prowadzenie czynności przez prokuraturę. Nieprawdziwe są zatem tezy jakoby działania Agencji miały wpływ na ściganie Andrzeja I.” – utrzymywał Żaryn.

Co więcej, według rzecznika ministra koordynatora, „działania ABW przyczyniły się do odzyskania przez Skarb Państwa kwoty kilkudziesięciu milionów złotych, stanowiącej znaczną część wpłaconej w 2020 r. Andrzejowi I. zaliczki na poczet zakupu respiratorów”.