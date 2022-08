REKLAMA

Prezydencki minister Andrzej Dera stwierdził w TVP, że „Rosjanie na Ukrainie zachowują się gorzej niż hitlerowcy w 1939 roku”.

Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, był gościem w „Kwadransie politycznym” TVP1. Podczas programu prezydencki minister wygłosił tezę, która może zostać uznana za kontrowersyjną.

– Mówienie o tym, że to jakaś rusofobia, w momencie kiedy Rosjanie atakują… To nie jest tylko wojna Putina. To wojna narodu rosyjskiego z narodem ukraińskim. Tak to trzeba odbierać. Zachowanie Rosjan na Ukrainie jest po prostu niewyobrażalne. Oni się zachowują gorzej niż hitlerowcy w 1939 roku – stwierdził Andrzej Dera.

Duda i Zełenski rozmawiali w cztery oczy

Potrzeby Ukrainy w zakresie obronności, współpraca w zakresie handlu energią elektryczną, sprawy tożsamościowo-historyczne – to według ambasadora Polski w Ukrainie Bartosza Cichockiego, główne tematy wtorkowej rozmowy prezydentów Ukrainy i Polski: Wołodymyra Zelenskiego i Andrzeja Dudy w Kijowie.

