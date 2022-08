REKLAMA

Do sieci wypływają kolejne nagrania i zdjęcia, w których główną rolę odgrywa premier Finlandii Sanna Marin. 36-latka po raz pierwszy oficjalnie przeprosiła.

W ubiegłym tygodniu wyciekło nagranie, na którym widać, jak premier Finlandii bawi się ze znajomymi. Wygina się przed obiektywem telefonu z innymi znanymi ludźmi, a jedna z kobiet wkłada sobie jakiś przedmiot za dekolt i wypuszcza dołem.

W Finlandii szeroko komentowano nagranie, a społeczeństwo podzieliło się na tych, co bronią premier i na tych, co ją krytykują. Sama Marin przekonywała, że nie zrobiła nic złego, bawiła się w wolnym czasie. Poddała się także testowi na obecność narkotyków – ten dał wynik negatywny. Test ten był pokłosiem zarejestrowanego fragmentu, w którym któryś ze znajomych krzyczy o kokainie. Film do obejrzenia poniżej.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8

— Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 17, 2022