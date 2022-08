REKLAMA

– Papierek papierkiem goni – tak Mariusz Pudzianowski opisuje rzeczywistość przedsiębiorców w Polsce w 2022 roku w programie Biznes Misja. Strongman przyznaje, że dziś prowadzenie działalności gospodarczej to dla niego koszmar.

– Jeżeli chcę zamówić paliwo, GPS-y […] chcę zamówić gaz – papierek, papierek, papierek. Nie zamówię gazu, nie zgłoszę – kara. To – kara, to – kara. No, ale zamiast coś robić, ja muszę siedzieć i papierki wypełniać – skarży się Mariusz Pudzianowski, który poza sportami siłowymi i sportami walki jest również przedsiębiorcą i posiada m.in. firmę transportową.

– Jest po prostu utrudnione prowadzenie działalności gospodarczej, dzisiaj to koszmar niesamowity – mówi Pudzianowski. – Momentami mi się już po prostu odechciewa robić coś.

Sportowiec przywołał także słowa Jarosława Kaczyńskiego. – Jeden pan powiedział „nie umiesz, to nie prowadź”. A kto ci zapłaci te podatki? […] skąd będzisze miał te pieniążki na to? No z nieba nie pójdą. Chyba, że maszynką – jak teraz – doprodukowali tych pieniążków, bo w bankach się widziało, że tylko nowe numerek po numerku – mówi strongman.

– No i skąd ta inflacja jest? – pyta retorycznie Mariusz Pudzianowski. – Bo tych pieniążków się naprodukowało bez pokrycia. No i potem mamy problem, że euro kosztuje prawie 5 złotych teraz.