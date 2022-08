REKLAMA

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa odniosła się do zabójstwa Darii Duginy, córki Aleksandra Dugina, i przy okazji zaatakowała prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

– Zełenski po raz kolejny pojawił się przed kamerami, mówiąc, że nie mają (Ukraina – red.) z tym nic wspólnego, ponieważ ona (Wowk – red.) nie była Ukrainką i nie przebywała na Ukrainie – komentowała w rozmowie z radiem Sputnik rzeczniczka Kremla Maria Zacharowa.

– To nic nowego. Tylko kolejne w łańcuchu kłamstwo. Ale Zachód to ignoruje. Nie dlatego, że tego nie widzi, ale dlatego, że kijowski reżim robi dokładnie to, co mówi mu Zachód – twierdziła polityk.

To ona zabiła córkę Dugina?

29-letnia Dugina zginęła w nocy z soboty na niedzielę na podmoskiewskiej autostradzie. Samochód córki Aleksandra Dugina, kremlowskiego filozofa, nazywanego „ideologiem Putina” – choć takie stwierdzenie to całkowita nieprawda, nagle eksplodował.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oskarża ukraińskie tajne służby o zamach na Darię Duginę. Pada nazwisko kobiety, która ma odpowiadać za śmierć córki rosyjskiego nacjonalisty – jest to rzekomo Ukrainka Natalia Wowk, urodzona w 1979 r., która „wynajmowała mieszkanie w bloku Duginy” i śledziła ją przez blisko miesiąc.

W sprawie pojawiają się kolejne informacje: