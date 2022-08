REKLAMA

Były mąż Natalii Wowk, którą rosyjska propaganda nazywa „zabójczynią Darii Duginy”, Andriej Wowk, to jeden z organizatorów referendum w sprawie przyłączenia do Rosji okupowanego Doniecka w 2014 roku.

29-letnia Dugina zginęła w nocy z soboty na niedzielę na podmoskiewskiej autostradzie. Samochód córki Aleksandra Dugina, kremlowskiego filozofa, nazywanego „ideologiem Putina” – choć takie stwierdzenie to całkowita nieprawda, nagle eksplodował.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oskarża ukraińskie tajne służby o zamach na Darię Duginę. Pada nazwisko kobiety, która ma odpowiadać za śmierć córki rosyjskiego nacjonalisty – jest to rzekomo Ukrainka Natalia Wowk, urodzona w 1979 r., która „wynajmowała mieszkanie w bloku Duginy” i śledziła ją przez blisko miesiąc.

Wowk miała wjechać do Rosji z Ukrainy, samochodem na donieckich rejestracjach, z dwunastoletnią córką, potem śledzić Duginę, podłożyć bombę i uciec do Estonii. Rosyjska FSB opublikowała nawet jej legitymację z ukraińskich służb. I to wszystko Rosjanie ustalili w niecałe 48 godzin.

Pojawiają się kolejne ciekawe informacje. Według ukraińskich mediów Andriej Wowk, najprawdopodobniej były mąż Natalii Wowk, był jednym z organizatorów tzw. „referendum niepodległościowego” w Donieckiej Republice Ludowej w 2014 roku w Mariupolu.

Mężczyzna znajduje się na czarnej liście ukraińskiej organizacji „Myrotworec”, która bada zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy.

Journalist Denis Kazansky reports that Andrej Sergeevich Vovk, the husband of Natallia Vovk (the alleged killer of Darya #Dugina) was one of the organizers of the separatist "referendum" in #Donetsk region in May 2014. pic.twitter.com/3Kq6yNtolT

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2022