Prawo i Sprawiedliwość dorzuci kolejne miliardy złotych na rynek w ramach socjalistycznej polityki dopłat i dodatków. Konfederacja nie ma wątpliwości, że ruch ten jeszcze bardziej nakręci inflację.

PiS ogłosił kolejne dopłaty do ciepła. Rząd będzie więc bohatersko rozwiązywał problem, który po części sam stworzył. Tym razem – poza węglem – dofinansowany będzie także zakup gazu LPG, drewna, pelletu czy oleju opałowego. Więcej na ten tematu tutaj.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Konfederacji ocenili, że działania rządowe to zwykłe nakręcanie inflacji.

– Sytuacja w polskiej gospodarce wygląda tak, że wszystko, przeciwko czemu Konfederacja ostrzegała, rząd właśnie czyni. Nakręca spiralę inflacyjną, przekupując Polaków ich własnymi pieniędzmi – ocenił Grzegorz Braun.

Przypomniał, że Konfederacja jako jedyna sprzeciwiła się także embargu na rosyjski węgiel, gdyż „wiadomo było, że go zabraknie”. Braun przypomniał ponadto, że na białoruskich składowiskach leży węgiel już opłacony przez polskich przedsiębiorców, ale wwieźć do kraju go nie można, bo sankcje. Pieniądze zatem zapłacono, a surowca nie ma.

– Nie popieraliśmy nierozważnych decyzji, które, jak widać, wojny na Ukrainie nie skróciły, a doprowadziły tylko do wpędzenia w koszty narodu polskiego. Dlatego też mogę zapewnić, że nie będziemy popierać coraz bardziej groteskowych, coraz bardziej obłędnych rozwiązań, które świadczą o tym, że rząd „Zjednoczonej łże-Prawicy” ma za nic prosty rachunek arytmetyczny, ma za nic rzeczywistość ekonomiczną – mówił Braun.

– Nie ma „darmowych obiadów”. To, co dzisiaj jest rozdawane i reklamowane jako wsparcie ze strony rządu, za to wszystko trzeba będzie zapłacić. Zwracamy uwagę na element rosnącego ryzyka, że rząd będzie chciał zwalić winę, a przynajmniej podzielić się nią, w znacznej mierze z samorządami. Sprzeciwiamy się także i tej polityce – upaństwowienia władz samorządowych. Tak samo, jak nie popieramy rozdawnictwa – podkreślił poseł Konfederacji.

– Sprzeciwiamy się polityce, która odbiera Polakom – na poziomie polskich domostw, rodzin, gospodarstw – swobodę decydowania o własnym życiu, której nie ma przecież bez decydowania o zawartości własnego portfela – podsumował Braun.

Wraz z posłem Konfederacji na konferencji wystąpili przedsiębiorcy Dariusz Szumiło i Daniel Piesto. Całość do obejrzenia poniżej.

Rząd przyjął dodatki do węgla i dla samorządów. Nakręcanie inflacji trwa. https://t.co/uZBthQkIyc — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) August 25, 2022