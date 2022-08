REKLAMA

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel otrzymała Pokojową Nagrodę UNESCO im. Félixa Houphouëta-Boigny’ego. Jury uznało jej „zasługi” z czasu kryzysu migracyjnego w 2015 roku.

– Wszyscy członkowie jury byli poruszeni jej odważną decyzją w 2015 r. o przyjęciu ponad 1,2 mln uchodźców, zwłaszcza z Syrii, Iraku, Afganistanu i Erytrei. To jest dziedzictwo, które ona (Merkel – przyp. red.) pozostawia – powiedział Denis Mukwege, przewodniczący jury, ginekolog, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2018 r.

– Cierpienie jest uniwersalne, dlatego rozwiązania dostarczane cierpieniu muszą być również uniwersalne. Budowanie pokoju polega na otwieraniu drzwi dla tych, którzy cierpią. Decyzja jury przypomniała nam, że sposób, w jaki traktujemy migrantów i uchodźców, jest kwestią rozsądzającą – argumentował decyzję jury dyrektor generalny UNESCO Audrey Azoulay.

Nagrodę UNESCO im. Félixa Houphouëta-Boigny’ego może dostać osoba, instytucja bądź organ prywatny lub publiczny, który w istotny sposób przyczynił się do promowania, badania, zabezpieczenia lub utrzymania pokoju, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i Konstytucją UNESCO.

Merkel a kryzys migracyjny w 2015 roku

W 2015 roku Angela Merkel ruszyła z polityką „otwartych drzwi” w wyniku której do Niemiec trafiło 1,5 miliona migrantów – głównie z Bliskiego Wschodu. To ona publicznie zaprosiła przybyszów do Europy, nakręcając jeszcze bardziej fale migrantów.

Choć lewica była zachwycona „pomocą” (bardzo często pomoc oznaczała zamykanie ludzi w ośrodkach dla uchodźców), to z falą muzułmańskich migrantów w Niemczech pojawiły się także problemy przemocy seksualnej wobec kobiet ze strony przybyszów (pamiętna noc sylwestrowa w Kolonii, za którą nawet Merkel przepraszała), zamachy terrorystyczne i kłopoty z lokowaniem uchodźców, które próbowano rozwiązać przymuszaniem innych państw do przyjęcia kwot uchodźców.

Mając to wszystko na uwadze, trudno orzec, czy była kanclerz RFN rzeczywiście zasłużyła na nagrodę za tamte działania.