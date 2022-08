REKLAMA

Szkocja w Wielkiej Brytanii. Profesjonalny kolarz Rab Wardell zmarł w wieku 37 lat, zaledwie dwa dni po wygraniu zawodów kolarskich w Szkocji.

Zawodowy kolarz Rab Wardell zmarł we wtorek, zaledwie dwa dni po wygraniu mistrzostw MTB XC w Szkocji. Miał 37 lat.

REKLAMA

Informację potwierdziła grupa Scottish Cycling. Jednocześnie poinformowano, że na ten moment nie ma zbyt wielu informacji na temat przyczyn śmierci sportowca.

„Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny Raba w tym niezwykle smutnym czasie” – powiedziała grupa.

Po wygranym wyścigu Wardell pojawił się w programie BBC Scotland „The Nine”, gdzie mówił o swojej świetnej formie.

Dziewczyna Wardella, medalistka olimpijska w kolarstwie Katie Archibald, powiedziała, że Wardell doznał zatrzymania akcji serca, gdy oboje byli w łóżku.

„Nadal nie rozumiem, co się stało; jeśli jest to prawdziwe; dlaczego miałby być teraz zabrany? Taki zdrowy i szczęśliwy” – napisała Archibald na swoim zweryfikowanym koncie na Twitterze.

„Doszło do zatrzymania akcji serca, gdy leżeliśmy w łóżku. Próbowałam i próbowałam, a ratownik medyczny przybył w ciągu kilku minut, ale jego serce zatrzymało się i nie mogli go sprowadzić z powrotem. Moje zatrzymało się również” – pisze zrozpaczona partnerka kolarza.

„Kocham go tak bardzo i potrzebuję go tutaj ze mną. Tak bardzo go tu potrzebuję, ale już go nie ma. Nie potrafię opisać tego bólu. Dziękuję tym, którzy składają hołd. Nie mogę znieść mówienia o nim w czasie przeszłym, aby samemu cokolwiek powiedzieć. Znaczysz dla mnie wszystko, Rabie. Kocham cię” – dodała.

I think you've heard that Rab died yesterday morning.

I still don't understand what's happened; if this is real; why he'd be taken now – so healthy and happy.

He went into cardiac arrest while we were lying in bed. I tried and tried, and the paramedics… /1

— Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022