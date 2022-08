REKLAMA

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl nie pojedzie do Kazachstanu na VII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych i nie spotka się tam z papieżem Franciszkiem „na uboczu”.

Szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS), metropolita wołokołamski Antoni poinformował, że patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl nie pojawi się na wydarzeniu, które odbędzie się 14-15 września w Kazachstanie i skupi w jednym miejscu wielu religijnych przywódców. „Na uboczu” wydarzenia miało dojść do spotkania przywódców rosyjskiej Cerkwi i Kościoła Katolickiego.

Rosyjską Cerkiew będzie reprezentowała tylko delegacja

– Bardzo doceniamy inicjatywy przywódców Kazachstanu na rzecz rozwoju dialogu międzyreligijnego, uważamy je za ważne i aktualne. W tym roku, z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, Rosyjski Kościół Prawosławny będzie reprezentowany przez delegację oficjalną. W konferencji nie weźmie udziału sam Jego Świątobliwość Patriarcha. I w związku z tym jego spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kazachstanie nie jest planowane – powiedział RIA Novosti metropolita Antoni.

Cyryl obrażony na Watykan?

Z przekazu metropolity Antoniego można by wywnioskować, że moskiewski patriarcha jest obrażony na Watykan za podejście do organizacji spotkania obu przywódców chrześcijańskich.

– Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że do niedawna trwały przygotowania do drugiego spotkania Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla z Moskwy i Całej Rusi z papieżem Franciszkiem. Pierwsze takie spotkanie odbyło się, jak wiadomo, w lutym 2016 roku w Hawanie, na Kubie. Od wiosny bieżącego roku, ku naszemu głębokiemu zadziwieniu, w watykańskim komunikacie publicznym ogłoszono publicznie, że przygotowania do spotkania zostały zawieszone, a samo spotkanie nie odbędzie się – przypomniał metropolita Antoni.

Rosyjski duchowny stwierdził, że „od tego czasu żadna propozycja z Watykanu dotycząca ewentualnego zorganizowania spotkania w innym czasie i miejscu nie wpłynęła do Moskwy oficjalnie”.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, „oczywiście wzięła pod uwagę publiczne oświadczenia zarówno samego papieża Franciszka, jak i jego najbliższych współpracowników, przekazane za pośrednictwem prasy, że papież zamierza spotkać się z Jego Świątobliwością Patriarchą Cyrylem na marginesie VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Kazachstanie. Jednak, powtarzam, do chwili obecnej nie nawiązano w tej sprawie żadnego oficjalnego kontaktu” – informuje Antoni.

Metropolita stwierdza, że spotkanie patriarchy moskiewskiego i papieża „nie może odbywać się na uboczu, nawet jeśli jest to tak znaczące wydarzenie jak Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Musi stać się samodzielnym wydarzeniem ze względu na jego szczególne znaczenie”.

Według rosyjskiego kapłana takie spotkanie „powinno być przygotowane z największą starannością, jego program musi być uzgodniony, dokument będący jego wynikiem musi być wcześniej przemyślany”.

Antoni przypomniał o spotkaniu patriarchy Cyryla i papieża Franciszka w Hawanie. – Wychodzimy od tego, że nowe spotkanie powinno być przygotowane poważnie w ten sam sposób. Dla jego organizacji musi odbyć się niezbędny w takich przypadkach proces przygotowawczy. Mogę stwierdzić, że do dnia dzisiejszego nie poczyniono żadnych przygotowań do nowego spotkania – stwierdził szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.