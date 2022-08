REKLAMA

Od 1 września w rosyjskich szkołach pojawi się przedmiot „Rozmowy o tym co ważne”. Na lekcjach nauczyciele mają opowiadać m.in. o celach wojny na Ukrainie i mają wzmacniać patriotyzm wśród uczniów – pisze portal Ważnyje Istorii.

„W nowym roku szkolnym rosyjskim uczniom co tydzień będzie się opowiadać, że wojna na Ukrainie to przykład szczerej miłości do kraju i rosyjskiego narodu, a prawdziwy patriota powinien zawsze być gotowy do oddania życia za szczęście ojczyzny” – relacjonuje serwis.



We wszystkich szkołach ma pojawić się nowa funkcja – doradcy dyrektora ds. działań wychowawczych. Pracownik ma prowadzić „działania informacyjno-wychowawcze z uczniami i zespołem pedagogicznym”.

Od lekcji „Rozmowy o tym co ważne” ma rozpoczynać się każdy szkolny tydzień. Zajęcia mają być przeznaczone dla uczniów klas 1-11.

W materiałach przygotowujących nauczycieli do prowadzenia lekcji „Rozmowy o tym co ważne”, do których dotarły Ważnyje Istorii, napisano m.in., że wojna na Ukrainie to „obrona ludności Donbasu”, a rosyjscy wojskowi to bohaterowie.

W ramach zajęć, przykładowo, uczniowie klas 5-7 będą rozwiązywać zadanie mające pomóc im „rozwiązywać trudne sytuacje”. Ma ono nawiązywać do „specjalnej operacji wojskowej” – jak w Rosji określa się inwazję na Ukrainę.

(PAP)