Eko-aktywiści kontynuują dziwne akcje w postaci przyklejania się do dzieł sztuki. Używają do tego kleju cyjanoakrylowego. Służby pomagają im się odkleić.

Moda na przyklejanie się do dzieł sztuki przyszła teraz do Niemiec. „Ekoterroryści” robią to w muzeach. W mijających tygodniu przykleili się do słynnego obrazu Rafaela „Madonna Sykstyńska” w Dreźnie oraz do pejzażu Poussina we Frankfurcie nad Odrą.

Stoi za tym organizacja Last Generation. Skrajnie lewicowi aktywiści twierdzą, że w ten sposób walczą ze zmianami klimatu i zwracają uwagę na zachodzące zmiany rzekomo wywołane postawą człowieka.

„Wszystko zostanie zniszczone – w tym sztuka – jeśli społeczne samobójstwo nie skończy się natychmiast” – twierdzą ekolewaki.

We frankfurckim muzeum Staedl przykleili do dzieła „Krajobraz w czasie burzy z Pyramem i Tysbe” (Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe) autorstwa Nicolasa Poussina.

Jak informuje dziennik „Bild”, rama obrazu została uszkodzona przez „ekoterrorystów”. Obecnie trwa jeszcze badanie, w jakim stopniu.

In Frankfurt, two people are glued to the frame of "Landscape during a Thunderstorm with Pyramus and Thisbe".

