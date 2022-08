REKLAMA

Kanada zwiększa swoją obecność wojskową w Arktyce. Składający wizytę w Kanadzie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w czwartek odwiedził razem z premierem Kanady Justinem Trudeau modernizowane bazy wojskowe na kanadyjskiej północy.

Kanadyjskie media podkreślały, że Stoltenberg jest pierwszym sekretarzem generalnym NATO, którego zaproszono do kanadyjskiej Arktyki, a ochrona północnej flanki NATO stanowi coraz ważniejsze zadanie sojuszu, szczególnie w kontekście ambicji Rosji i Chin.

Stoltenberg w niedawno opublikowanym przez dziennik „The Globe and Mail” komentarzu napisał, że „najkrótsza droga do Ameryki Północnej dla rosyjskich rakiet i bombowców jest nad biegunem północnym” i z tego powodu rośnie rola kanadyjsko-amerykańskiej organizacji chroniącej przestrzeń powietrzną nad Ameryką Płn.,czyli NORAD. NORAD istnieje od 1958 r., w ostatnich latach zajmuje się też cyberzagrożeniami.

Minister obrony Kanady Anita Anand pisząc w czwartek na Twitterze o wizycie w bazie ostrzegania w Cambridge Bay podkreśliła, że takie bazy chronią kontynent amerykański oraz kanadyjską suwerenność. W czerwcu br. rząd Kanady zapowiedział wydatek 38,6 miliarda dolarów kanadyjskich w ciągu 20 lat na modernizację instalacji wojskowych, w tym czterech baz na północy.

As we undertake these upgrades under our $38.6 billion plan to modernize Canada’s NORAD capabilities, we are resolutely committed to consultation with Indigenous & Northern communities. I thank @YvonneJJones for welcoming us and convening local leaders to discuss this good news. pic.twitter.com/1Xpm2egYcJ

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) August 24, 2022