„Tu się przypadkiem interes USA zbiega z niemieckim” – Rafał Ziemkiewicz twierdzi, że w interesie Berlina jest odbudowa układu Merkel-Putin z 2021 roku.

Znany prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz skomentował w swoich mediach społecznościowych wypowiedź kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który podczas spotkania w Magdeburgu (Saksonia-Anhalt) mówił o warunkach wsparcia militarnego Ukrainy.

Kanclerz RFN stwierdził, że Berlin n w sposób „rozważny i dobrze przemyślany” podejmuje decyzje o dostarczaniu broni Ukraińcom.

– Celem pozostaje, aby Putin nie wygrał wojny, aby zachować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Prezydent USA powiedział to całkiem jasno: powiedział, że nie dostarczy broni, która mogłaby być użyta do uderzenia na terytorium Rosji. Uważam to za zasadę, którą wszyscy odpowiednio się kierujemy. I dlatego patrzymy na to, co robią inni – tłumaczył szef rządu centralnego.

Ziemkiewicz: Interesem Berlina jest odbudowa układu Merkel-Putin z 2021

„Tu się przypadkiem interes USA zbiega z Niemieckim. USA wolą, by wojna trwała jak najdłużej, żeby Rosję wykrwawić i osłabić” – napisał na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

„Niemcy – bo liczą, że w końcu doprowadzi ona do przewrotu pałacowego i z nowym „pierestrojniczym” Kremla będzie można odbudować układ Merkel-Putin z 2021″ – twierdzi publicysta.

