Wiceprezes partii KORWiN Konrad Berkowicz był gościem „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Poseł Konfederacji przyznał tam, że łamie przepisy drogowe. Janusz Korwin-Mikke broni kolegi przed nazywaniem go „piratem drogowym”.

– Pan poseł Berkowicz, pan jeździ samochodem? – pytał Bogdan Rymanowski. – Jeżdżę – odparł polityk. – Pan przekracza prędkość? – pytał dziennikarz.

– Oczywiście. (…) Pani poseł (Joanna Scheuring-Wielgus) powiedziała, że zero powinno być wypadków na drogach. To jest oczywiście nieprawda. 270 osób zginęło na wakacjach tonąc – to nie powód, żeby nie jeździć na wakacje. Zawsze w związku z jeżdżeniem na wakacje nad wodę będą ludzie się topić. Życie polega na podejmowaniu ryzyka i dzięki podejmowaniu ryzyka, które kosztuje, możemy w ogóle żyć i się rozwijać – skwitował Berkowicz.

Pisaliśmy o tym szerzej: Berkowicz: „Za komuny też się omijało absurdalne prawo” [VIDEO]

Korwin-Mikke broni Berkowicza

Niektórzy internauci zaatakowali Konrada Berkowicza pisząc, że jest „piratem drogowym”. W obronie młodszego kolegi z partii stanął Janusz Korwin-Mikke.

„Nie „piratem drogowym” tylko człowiekiem, który łamie głupie przepisy (np. brak zielonej strzałki). I uczciwie płaci potem mandaty” – napisał polityk.

Korwin-Mike zwrócił się do komentującego internauty: „Nb. mogę się założyć, że Pan dziennie łamie co najmniej 3 przepisy – w większości o tym nie wiedząc. Tyle ich jest”!

„Nieposłuszeństwo obywatelskie” – napisał na koniec Janusz Korwin-Mikke.

"Nieposłuszeństwo obywatelskie" https://t.co/x65vdhb8H3 — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) August 29, 2022