Michaił Gorbaczow, pierwszy i jedyny prezydent Związku Sowieckiego, zmarł w nocy 30 sierpnia w wieku 91 lat. Władimir Putin przekazał kondolencje rodzinie byłego prezydenta. Wiadomo, co napisał.

Nie żyje Michaił Gorbaczow, sowiecki i rosyjski polityk, Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1985–1991) oraz przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (1988–1990). Był pierwszym i jedynym prezydentem Związku Sowieckiego (1990–1991). W 1990 roku uzyskał Pokojową Nagrodę Nobla za wkład w zakończenie zimnej wojny.

Hanna Liubakova, dziennikarka z Białorusi, ujawniła na Twitterze fragment treści z listu kondolencyjnego, który Władimir Putin przekazał rodzinie zmarłego Michaiła Gorbaczowa.

„Putin napisał, że Gorbaczow miał ogromny wpływ na historię świata i zrozumiał, że konieczne są reformy. Ten sam Putin nazwał upadek ZSRR największą katastrofą geopolityczną ostatniego stulecia” – przekazała Hanna Liubakova.

#Russia Putin sent condolences to Gorbachev's family. In the telegram, he wrote that Gorbachev had a huge impact on world history and understood that reforms were necessary.

The same Putin called the collapse of the USSR the largest geopolitical catastrophe of the last century.

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 31, 2022