REKLAMA

Ośmioro ekoaktywistów ekologicznych ze skrajnie lewicowej organizacji Extinction Rebellion zostało aresztowanych po akcji, którą przeprowadzili w budynku brytyjskiego parlamentu. Jego uczestnicy przykleili się do siebie wokół fotela spikera Izby Gmin oraz przykuli do bramy.

Walczący rzekomo z globalnym ociepleniem ekoaktywiści Extinction Rebellion (XR) dostali się do budynku parlamentu jako uczestnicy organizowanych tam wycieczek z przewodnikiem. Następnie odłączyli się od grupy.

REKLAMA

Pięć osób wdarło się do sali posiedzeń Izby Gmin, gdzie przykleili się do siebie nawzajem wokół fotela spikera, trzymając transparenty z napisami „Pozwólmy ludziom zdecydować” oraz „Zgromadzenie obywatelskie teraz”. Z tym „pozwólmy ludziom decydować” jest oczywiście tak, że oni bardzo chętnie pozwolą decydować, ale tylko na takie rzeczy, które sami akceptują. W przeciwnym razie obłąkani ekoaktywiści będą zatruwać wszystkim dookoła życie różnymi tego typu akcjami.

Right now inside Parliament a speech is being read out demanding a Citizens' Assembly Now: “We are in crisis. We can not afford to carry on like this…" pic.twitter.com/JqKBasRaCH

BREAKING NEWS: Extinction Rebellion supporters have superglued around the Speakers Chair inside the commons chamber.

Jeszcze inny ekolewak przykleił się do chodnika wewnątrz budynku, dwóch przykuło się do bramy frontowej, kolejny wspiął się na rusztowanie ustawione w związku z trwającymi pracami konserwacyjnymi.

W związku z powyższymi zajściami policja aresztowała osiem osób, ale wielkich konsekwencji prawnych nie należy się spodziewać. Ekoaktywiści ostatnio upodobali sobie przyklejanie się w różnych miejscach. Więcej na ten temat poniżej.

"We are in crisis. We can not afford to carry on like this."

Extinction Rebellion have superglued themselves around the Speakers Chair inside the Commons chamber. pic.twitter.com/uihdALmk09

— PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 2, 2022