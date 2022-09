REKLAMA

Polska staje się wrotami dla rannych żołnierzy i pacjentów z Ukrainy do całej Europy, dzięki czemu możecie prowadzić swoją walkę z najeźdźcą – oświadczył w piątek we Lwowie „minister pandemii” Adam Niedzielski.

Wraz ze swym odpowiednikiem, ministrem zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszką, Niedzielski odwiedził szpital dla rannych żołnierzy w Winnikach pod Lwowem oraz podziękował Ukraińcom za ich poświęcenie w wojnie z Rosją.

Z tego spotkania na profilu mera Lwowa pojawiło się kontrowersyjne zdjęcie. Widać na nim bowiem m.in. Niedzielskiego odwiedzającego lwowski szpital w sali, w której wisi banderowska flaga, wykorzystywana m.in. przez OUN-B i UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

„Wykuwa się nowa wrażliwość polska i ukraińska. Ministrowi rządu RP @a_niedzielski nie przeszkadza, że jest podejmowany w pomieszczeniu, w którym wisi flaga OUN (minister przekazuje dary). Ukraińcy nie wahają się do takiej sali zaprosić ministra rządu RP” – napisał na Twitterze Marcin Hałaś.

„Przypomnę, że OUN odpowiedzialna jest nie tylko za ludobójstwo wołyńskie, ale także za zamordowanie ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego. Na zdjęciu jest także Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz” – dodał.

Pod wpisem do głosu wywołano m.in. rzecznika MSZ Łukasza Jasinę. „Panie Rzeczniku, @RzecznikMSZ, niech w końcu ktoś wyjaśni Ukraińcom, że nas po prostu boli widok tej flagi. Albo nasi przyjaciele tego nie rozumieją, albo – oby nie – zachowują się wobec nas specjalnie bardzo nieładnie (delikatnie mówiąc)” – napisał dziennikarz „Super Expressu” Marcin Torz.

„Nie tylko pana boli ten symbol” – odparł lakonicznie Jasina.

Pod wpisem „oświadczenie” opublikowało Ministerstwo Zdrowia. „Szanowni Państwo, nie była to flaga pod którą strona ukraińska przyjmowała ministra @a_niedzielski. Była to flaga jednego z rannych żołnierzy w jednej z wielu sal. Zwróciliśmy uwagę stronie ukraińskiej i wizyta w tej sali zakończyła się” – czytamy.

Hub dla rannych Ukraińców

We Lwowie Niedzielski przypomniał, że dzień wcześniej na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce otwarty został hub medyczny, w którym pacjenci z Ukrainy będą mogli oczekiwać na transport na dalsze leczenie w innych krajach europejskich.

– Polska staje się takimi wrotami dla pacjentów z Ukrainy do całej Europy. Cały ten proces, który zorganizowaliśmy, jest również finansowany przez Polskę, przez kraje Europy i gwarantuje już w tej chwili możliwość transportu tych pacjentów, którzy wymagają długiego leczenia, skomplikowanego leczenia, do dowolnego kraju Europy – powiedział Niedzielski na konferencji prasowej z Laszką we Lwowie.

– Ale Polska opiekuje się nie tylko pacjentami. Opiekuje się również wszystkimi, którzy trafili do Polski. Myślę przede wszystkim o kobietach, dzieciach, tak że możecie prowadzić swoją walkę – dodał z zadowoleniem Niedzielski.

„Minister pandemii” podziękował jednocześnie Ukraińcom za to, co robią dla swojego kraju – a także, jego zdaniem – Polski i Europy.

– Przede wszystkim chciałem zwrócić się do naszych przyjaciół Ukraińców z wielkimi wyrazami szacunku. Walka, którą prowadzicie, to nie jest walka tylko o Ukrainę, to jest walka również o Polskę, walka o całą Europę. Dlatego staramy się wspierać was wszelkimi środkami, zarówno militarnymi, finansowymi i innymi środkami materiałowymi, a moją rolą jest wsparcie pacjentów, którzy czy w wyniku walki, ale nie tylko, potrzebują kompleksowej pomocy. Dlatego dzięki świetnej współpracy z panem ministrem Wiktorem Laszko udało nam się stworzyć system transportowania pacjentów do Polski i z Polski po całej Europie – powiedział polski minister.

Minister zdrowia Ukrainy wskazał, że dzięki temu systemowi ukraińscy żołnierze, ranni w walkach z Rosją, będą mogli być szybko i w bardzo dobrych warunkach przewiezieni do szpitali w innych krajach.

– Medyczny hub (na lotnisku w Jasionce – PAP) przeznaczony jest dla tymczasowego pobytu Ukraińców, którzy udają się na leczenie za granicą z traumami, które są wynikiem napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – powiedział Laszko.

– Chciałbym podziękować panu Adamowi, jako przedstawicielowi polskiego rządu, za to wspieranie Ukrainy, które odczuwamy we wszystkich sferach, a szczególnie w medycynie, ponieważ z Polski nadchodzi i sprzęt medyczny i leki bezpłatnie – oświadczył.

– Na równi z obywatelami polskimi udziela się pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy tam się znajdują, którzy wyjechali w związku z wojną i trafiają tam z bojowymi ranami, poparzeniami i innymi obrażeniami – podkreślił minister zdrowia Ukrainy.

Uruchomiony dzień wcześniej Medevac Hub w Jasionce będzie mógł pomieścić 20 pacjentów. Będzie on wykorzystywany do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej oraz m.in. do Norwegii, która do tej pory przyjęła najwięcej pacjentów z Ukrainy. Pacjenci pod opieką służb medycznych będą tu czekać na transport do innego państwa.

W tym celu wykorzystywany będzie specjalny samolot, który będzie lądował i startował z lotniska w Jasionce. Maszyna kursować ma dwa razy w tygodniu i przewozić pacjentów do 18 krajów, które zadeklarowały przyjmowanie chorych z Ukrainy.