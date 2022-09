REKLAMA

Polska tenisistka Iga Świątek zebrała mnóstwo głosów krytyki po swoim zachowaniu w trakcie meczu. Czy słusznie?

Polska tenisistka Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w trzeciej rundzie US Open, ale w trakcie gry zachowała się dosyć kontrowersyjnie. Otóż gdy Amerykanka zamierzała minąć Polkę, ta wykonała pajacyka, by wyprowadzić ją z równowagi. Komentujący w telewizji Marek Furjan i Dawid Celt ocenili, że zachowanie naszej zawodniczki było „na granicy”.

Iga Świątek pod ostrzałem

Zdaniem licznych ekspertów zachowanie Igi Świątek nie było fair. „No nie wiem. Nie sądzę, że to zgodne z przepisami… To trochę poniżej pasa. Iga Świątek nie musi jednak tak robić. Wygląda na to, że jest tak dobra… Wszystkiego się jednak nauczy, ma dopiero 21 lat ” – stwierdził John McEnroe, legenda amerykańskiego tenisa.

Przypomnijmy, że dziś w Nowym Jorku dojdzie do spotkania 1/8 finału singla kobiet pomiędzy Igą Świątek a Niemką Jule Niemeier. Tak czy inaczej trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę.

Ugh controversial. Thank you @dsenkowski07 for keeping me up to date 😜 https://t.co/TlC9xG5EXB — Gabriela Zaloga (@gabrikoz) September 4, 2022

The #USOpen women's singles Round of 16 is set: 🇵🇱 Swiatek vs 🇩🇪 Niemeier

🇨🇿 Kvitova vs 🇺🇸 Pegula

Azarenka vs 🇨🇿 Pliskova

🇺🇸 Collins vs Sabalenka

🇨🇳 Zhang vs 🇺🇸 Gauff

🇫🇷 Garcia vs 🇺🇸 Riske-Amritraj

🇹🇳 Jabeur vs Kudermetova

Samsonova vs 🇦🇺 Tomljanovic — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022