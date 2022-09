REKLAMA

Podczas ćwiczeń „Wostok-2022” wojska rosyjskie „zniszczyły desant pozorowanego wroga”. Odbywało się to na poligonie Uspienowski na wyspie Sachalin. Komunikat ministerstwa obrony o manewrach przekazała 4 września agencja RIA Novosti.

„Zniszczenia wroga” dokonać miały jednostki korpusu wojskowego Wschodniego Okręgu Wojskowego. „Zgodnie z planem manewrów nieprzyjaciel za pomocą dronów i systemów walki elektronicznej próbował potajemnie przeprowadzić taktyczny atak na Sachalin. Jednostki obrony przeciwlotniczej korpusu wojskowego Sił Obrony Powietrznej odkryły cele w postaci wrogich dronów i zniszczyły je z przeciwlotniczych systemów przeciwlotniczych Igła” – podaje komunikat.

REKLAMA

Desant musiał lądować na „niekorzystnych pozycjach”, Rosjanie zaminowali główny węzeł drogowy, a „zmotoryzowane jednostki i czołgi MT-LB i T-80, a także załogi bojowe mobilnej artylerii i wieloprowadnicowych systemów rakietowych, otworzyły ogień do celów imitujących kolumny wrogiego sprzętu pancernego, samochodowego i specjalnego”.

Pod koniec walk „wycofujące się siły wroga użyły jeszcze broni chemicznej”. Była to okazja do przećwiczenia dezynfekcji terenu i sprzętu. Ćwiczenia Wostok-2022 odbywają się od 1 do 7 września 2022 roku. Rosjanie podają, że w manewrach bierze udział ponad 50 000 żołnierzy, 140 samolotów, 60 okrętów wojennych i jednostki wsparcia.

W ocenie Zachodu liczebność jest znacznie mniejsza. Podawane dane mają pokazywać, że „operacja specjalna” na Ukrainie nie zmienia zdolności bojowych armii rosyjskiej, ale nie wydaje się to prawdą. W poprzednich latach ćwiczyło na manewrach Wostok wielokrotnie więcej żołnierzy.

Eksperci twierdzą, że obecne ćwiczenia też odbywają się w kontekście wojny na Ukrainie i służą szkoleniu i mobilizacji żołnierzy, którzy trafią w końcu na front. Rosjanie zaprosili na manewry wojska kilku państw. Są to armie byłych republik Związku Sowieckiego, ale także Chińczycy i Hindusi. Armia Indii ćwiczyła niedawno z Amerykanami. Ich obecność w Rosji tłumaczy się m.in. posiadaniem na wyposażeniu dużej ilości rosyjskiego uzbrojenia.

The military personnel of the machine-gun and artillery formation of the army corps of the Eastern Military District completed the tasks of organizing and conducting the antiamphibious defense of the Kuril Islands as part of the Vostok BOCTOK 2022

Russia 🪖🇷🇺💥 pic.twitter.com/1Cs4nGc3Mj

— Eddy Slegers Kessels (@EddyKessels) September 3, 2022