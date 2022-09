REKLAMA

W wyborach w Partii Konserwatywnej wygrała obecna minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss. Teraz polityk zostanie premierem kraju.

To już pewne. Liz Truss została wybrana na nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. Zdobyła ponad 57 proc. głosów, pokonując swojego kontrkandydata ministra finansów Rishi Sunaka. Truss dostała 81,3 tys. głosów członków, a jej przeciwnik – 60,3 tys.

47-letnia Liz Truss, która pełni funkcję ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, już we wtorek zastąpi Borisa Johnsona. Co ciekawe, będzie to trzecia kobieta na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Jej poprzedniczkami były Margaret Thatcher (1979-1990) oraz Theresa May (2016-2019), również wywodzące się z Partii Konserwatywnej.

Kariera polityczna Lizy Truss jest imponująca. Od 2010 roku zasiada w Izbie Gmin. W latach 2014–2016 była ministrem środowiska, żywności i spraw wsi w gabinecie Davida Camerona. Od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku pełniła funkcję ministra sprawiedliwości i Lorda Kanclerza, natomiast od 11 czerwca 2017 roku do 24 lipca 2019 roku sprawowała stanowisko głównego ministra skarbu państwa w gabinecie Theresy May. Zaś od 24 lipca 2019 roku do 15 września 2021 roku była ministrem handlu międzynarodowego w gabinecie Borisa Johnsona. Od 2019 roku Minister ds. kobiet i równości oraz minister spraw zagranicznych.

„Jestem zaszczycona, że zostałam wybrana na Lidera Partii Konserwatywnej. Dziękuję za zaufanie, że sprawdzę się jako lider naszego wspaniałego kraju. Podejmę śmiałe działania, aby przeprowadzić nas wszystkich przez te trudne czasy, rozwinąć naszą gospodarkę i uwolnić potencjał Wielkiej Brytanii” – napisała Liz Truss na swoim Twitterze.

