Na Twitterze pojawiła się bardzo ciekawa zagadka. Chodzi o podróżnych, którzy w autokarze pozostawili po sobie obrzydliwy chlew. W zabawie postanowił wziąć udział także Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego czasu!” i nczas.com.

Zagadka! Wiozłem ostatnio autokarem grupę z pewnego kraju i „czyścioszki zostawili mi taki porządek”(3 godziny wcześniej było sprzątane)😉 jak myślicie, co to za kraj? Za każdą prawidłową odpowiedź postaram się dać polubienie😉 podpowiem że to nie jest kraj europejski😉

Tak wysypywało się za każdym razem gdy otwierałem drzwi🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RDbWfnAWLy — karol karolix (@KKarolixZam) September 5, 2022

Jak możemy się przekonać podróżni, o których mowa, pozostawili po sobie prawdziwe zgliszcza. Takiego brudu i takiej góry śmieci nie da się raczej zgromadzić bez wcześniejszego zaplanowania, że zrobi się chlew w aucie.

Jak to świadczy o tych, którzy jechali wskazanym środku transportu? Dłuższe komentarze są raczej zbędne.

Wciąż jednak pozostaje pytanie: kto tak nabrudził? Przypominamy, że nie chodzi o mieszkańców europejskiego kraju.

O odpowiedź pokusił się Tomasz Sommer, redaktor naczelny „najwyższego Czasu!” i nczas.com.

„Stawiam na kraj na I”. – wyjawił.

Stawiam na kraj na I. https://t.co/OXeOQjhMQM — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 5, 2022

Wygląda na to, że to prawidłowa odpowiedź.