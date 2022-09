REKLAMA

Greta Thunberg ma już 19 lat i wykorzystała wybory parlamentarne w Szwecji, by przypomnieć światu o swoim istnieniu.

19-letnia już Greta Thunberg postanowiła przypomnieć o sobie ludziom, bo zdaje się, że świat już o nie zapomniał. Jako dziewczynka opuszczająca lekcje w imię walki z klimatem była maskotką zielonych ruchów na całym świecie. Jako młoda kobieta, która nie ma żadnych szczególnych kwalifikacji już nie jest zapraszana na każde możliwe wydarzenie.

W Królestwie Szwecji trwa obecnie kampania wyborcza. Thunberg zwietrzyła okazję to zwrócenia na siebie uwagi i zaatakowała w mediach szwedzki rząd.

19-latka skrytykowała rządzących za to, że… skupiają się na kryzysie energetycznym. Zdaniem nastolatki zmiany klimatu są dużo poważniejszym problemem.

– Skupiamy się na klimacie, kiedy mamy wolny czas, a jednak jest to głębszy problem, a nie sytuacja kryzysowa i wpływa na wszystkie inne kwestie – twierdzi aktywistka.

Thunberg najwidoczniej stara się na stałe wrócić na świecznik, bo zapowiedział protest na piątek przed wyborami.

School strike week 211. Next Friday we take it to the streets again, before the election. We meet up at Sergels Torg at 12.30. See you there! #FridaysForFuture #ClimateStrike #SchoolStrike4Climate pic.twitter.com/gHEbbgaf78

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 2, 2022