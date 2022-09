REKLAMA

Jacek Kurski, który zarzekał się przecież, że nie jest politykiem, teraz miałby zostać ministrem w warszawskim rządzie? Pisowski rzeczni Radosław Fogiel w „Porannej rozmowie” RMF FM odpowiedział na to pytanie.

W poniedziałek, 5 września tuż po południu Kurski został odwołany przez Radę Mediów Narodowych z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Wniosek przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego poparli wszyscy członkowie RMN.

Jacek Kurski przestał być prezes TVP. Wejdzie do rządu?

– Za wcześnie, żeby o tym mówić [co będzie robić Jacek Kurski]. Wiem że rozczaruję, ale będę mógł coś powiedzieć więcej jeżeli takie decyzje już zapadną. Na razie pewnie Jacek Kurski będzie się cieszył zasłużonym odpoczynkiem przez czas jakiś – powiedział Radosław Fogiel w „Porannej rozmowie” RMF FM.

– Nie mówię o ważnym stanowisku, my mówimy cały czas o jakiś zadaniach do realizowania, odpowiedzialnych na pewno – mówił dalej.

Pisowski rzecznik przyznał jednak, że byłby sobie w stanie wyobrazić byłego prezesa TVP w rządzie. Przypomniał, że pełnił on już kiedyś taką funkcję.

– Był już wiceministrem, więc czysto hipotetycznie jestem sobie w stanie wyobrazić [Jacka Kurskiego w roli ministra] – powiedział Radosław Fogiel.

– Ja nie będę meblował rządu premierowi przed jakimikolwiek decyzjami partii – kontynuował.

– Ja bym się nie przywiązywał do żadnych sugestii, które się dzisiaj pojawiają, bo to jest jeszcze za wcześnie. Jacek Kurski dopiero co zakończył decyzją Rady Mediów Narodowych jedno zadanie… – mówił dalej.