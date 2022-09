REKLAMA

Irlandia. Nauczyciel, który odmówił używania zaimków „neutralnych płciowo” wobec transpłciowego ucznia, został wysłany do więzienia Mountjoy w Dublinie za złamanie zakazu przebywania w szkole, w której uczył.

Enoch Burke był nauczycielem niemieckiego, historii, polityki i debatowania w szkole w hrabstwie Westmeath w centralnej Irlandii. Po tym, jak odmówił używania tzw. „zaimków neutralnych płciowo” wobec transpłciowego ucznia, zakazano mu nauczania, a także w ogóle pojawiania się w budynku szkoły. Burke został przymusowo wysłany na płatny urlop.

Nauczyciel nie zgadzał się jednak z decyzją sądu i wciąż przychodził do szkoły. Z tego powodu został aresztowany i stanął przed sądem. Tam zdecydowano, że aby uniemożliwić Burke’owi przychodzenie do szkoły, zostanie on umieszczony w więzieniu Mountjoy.

– To szaleństwo, że zostanę poprowadzony z tej sali sądowej do miejsca uwięzienia, ale nie porzucę moich chrześcijańskich przekonań – powiedział nauczyciel na sali sądowej.

– Jestem nauczycielem i nie chcę iść do więzienia. Chcę być dzisiaj w mojej klasie, tam byłem dziś rano, kiedy zostałem aresztowany – mówił dalej Burke.

– Kocham moją szkołę, z jej mottem Res Non Verba, czynami, a nie słowami, ale jestem tu dzisiaj, ponieważ powiedziałem, że nie nazwałbym chłopca dziewczynką – dodał.

Według nauczyciela zmuszanie go do przestrzegania zasad lewicowej nowomowy, jest sprzeczne ze statutem szkoły. – Transgenderyzm jest sprzeczny z moją chrześcijańską wiarą. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym, sprzeczne z etosem Kościoła Irlandii i mojej szkoły – stwierdził.

– To niezwykłe i naganne, że czyjeś przekonania religijne w takiej sprawie mogą być traktowane jako podstawa do zarzutu niewłaściwego postępowania – dodał.

– Moje przekonania religijne nie są „niewłaściwym postępowaniem”. Nie są to „rażące wykroczenia”. Nigdy nie będą. Są mi drogie. Nigdy im nie zaprzeczę i nigdy ich nie zdradzę, i nigdy nie ugnę się przed rozkazem, który by mnie do tego zmuszał. Po prostu nie jestem w stanie tego zrobić – powiedział w emocjonalnym przemówieniu nauczyciel.

Według Burke’a nauczyciele w całej Irlandii są zmuszani do używania tzw. „zaimków neutralnych płciowo”, choć często jest to sprzeczne z ich sumieniami.

Sąd uznał, że nie ma innego wyjścia, niż umieszczenie nauczyciela w więzieniu, gdyż z jego zachowania wynika, iż zamierza on dalej przychodzić do szkoły, w której uczy.