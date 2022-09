REKLAMA

Grzegorz Braun twierdzi, że Polskie Wojsko „pozostaje jedną z najlepszych armii na kontynencie europejskim”. Poseł Konfederacji twierdzi jednak, że obecna władza „demoralizuje, degraduje, niszczy” wojsko polskie.

Konfederacja alarmuje, że coraz więcej żołnierzy odchodzi z polskiego wojska. Prawicowa opozycja dopytuje, co z obietnicą PiS o 300 tys. armii.

Grzegorz Braun twierdzi, że Konfederacja ostrzegała „jakie niepowetowane straty w szeregach kadry wojskowej – często tej najbardziej doświadczonej – ubytki przyniesie operacja wyszczepiania, tresowania, ścigania, czołgania, często strego wojsko, doświadczonego wojska jak kotów przez segregacjonistów”.

– Myśmy ostrzegali. To wszystko dokonało się i dokonuje się – uwaga – dalej w majestacie pisowskiego bezprawia – powiedział poseł Konfederacji.

Braun zwrócił także uwagę na „akcyjną” politykę zakupów dla Wojska Polskiego. Zdaniem posła „tak przecież niezbędnych zakupów” dokonuje się „pod pretekstem wyprawiania sprzętu najlepszego często, jakim wojsko polskie dysponuje na wojnę, którą prowadzi sąsiednie państwo za polską granicą”.

Według polityka Konfederacji „nie wiadomo, czym te ubytki uzupełnić”. Dlatego zdaniem Brauna „wojsko kurczy się i – powiedziałbym nawet – karleje”.

– Karleje również moralnie. To co zrobiono pod pretekstem walki z mniemaną pandemią w wojsku polskim, to było przetrącanie kręgosłupa. To było posyłanie na przedwczesną emeryturę często najbardziej doświadczonych weteranów misji zagranicznych – twierdzi Grzegorz Braun.

