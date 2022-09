REKLAMA

Eko-wege-wariaci w natarciu. W Wielkiej Brytanii poprzebijali opony w ciężarówkach, by kierowcy nie mogli rozwieść mleka. Straty są ogromne, a ekoterroryści pozostają bezkarni.

Za akcją stoi grupa niebezpiecznych wariatów z brygady Animal Rebellion. Twierdzą oni, że walczą o „klimatyczną sprawiedliwość”, „wolność dla zwierząt” i tego typu różne bzdury.

Przekonują, że za zmiany klimatu rzekomo odpowiada chociażby hodowla zwierząt, więc teraz wszyscy muszą przejść na system żywnościowy oparty na roślinach. A oni będą walczyć o los zwierząt.

O wolność zwierząt walczą w taki sposób, że przerwali łańcuch dostaw mleka do sklepów. Zgromadzili się pod jednym z dużych zakładów przetwórstwa nabiału w Hatfield i poprzebijali w ciężarówkach opony, w związku z czym kierowcy nie mogli rozwieźć towaru. W ten sposób uszkodzonych zostało ok. 50 pojazdów. Po pewnym czasie na miejsce przyjechały służby, ale ekoterroryści zdążyli uciec.

Pod inną mleczarnią, w Droitwich, przyczepili się do ogrodzenia, zablokowali drogi wyjazdowe, uniemożliwiając wyjazd dostawcom ze świeżym mlekiem.

⚠️ BREAKING ⚠️ Animal Rebellion have once again glued on and locked on at the entrance of Droitwich dairy production facility, stopping the supply of dairy. @trussliz @10DowningStreet We urge you to act NOW – a #PlantBasedFuture is the key solution to the #ClimateCrisis . pic.twitter.com/b2JIy8aYpQ

Pewnie, jak zwykle, nie odpowiedzą za to karnie. Gdyby popełniono jakieś wykroczenie przeciwko lewicowemu „postępowi”, wówczas aparat państwowy zostałby zaangażowany do maksimum, a przykładowego „rasistę” szybko by wyłapano, napiętnowano i ukarano. Tymczasem ekolewacy pałętają się, gdzie tylko chcą, blokują drogi, paraliżują ruch w centrach miast, rujnują ludziom biznesy, pozbawiają ich zarobku, żywności. I zazwyczaj włos im z głowy nie spada.

Mleczarnie oszacowały szkody na kwotę 80 tysięcy funtów.

⏩Donate to support the campaign! Link in bio! pic.twitter.com/dFjbK33Btx

⏩Join our ‘Take Action with Animal Rebellion’ talk tonight at 7pm on Zoom! Link in bio!

❤️️TODAY WE STOPPED THE SUPPLY OF DAIRY!

It’s Day 5 and Animal Rebellion has disrupted ANOTHER milk processing and distribution centre. Arla Hatfield is the 7th site disrupted.

The government must stop funding the destructive animal farming industry, and instead support farmers in a transition to a #PlantBasedFuture. pic.twitter.com/GHJppQgstM

— Animal Rebellion (@RebelsAnimal) September 8, 2022