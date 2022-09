REKLAMA

Żarty żartami, ale Homintern odwołujący się do akcesoriów monarszych budzi zdziwienie. Tymczasem okazuje się, że nazajutrz po śmierci Elżbiety II, tzw. Kampania Przeciw Homofobii nadała swoim aktywistom… „Korony Równości”. Umarł król, niech żyją tęczowi „królowie”?

To nie tylko śmieszne, ale i głupie. Przyznanie komuś korony wyróżnia go i trudno uznać takie nakrycie głowy za symbol „równości”. Lewactwo jednak zawsze było na bakier z logiką, a w tym przypadku chcą zapewne monarchię ośmieszyć. Wybrali jednak nie najlepszy czas…

W kategorii politycznej „królem” został poseł Krzysztof Śmiszek. Odbierając wyróżnienie KPF dziękował… Biedroniowi. Z kolei Julia Sobczyńska została laureatką „Korony Równości” w kategorii „Zaangażowanie Społeczne”. Ta brała udział w „Top Model”, gdzie doszła aż do finału. Sobczyńska razem ze „swoją dziewczyną Judytą” pojawiły się na okładce czerwcowego numeru „Vogue Polska”.

Nagrody Specjalne otrzymali Anna Grodzka, Parada Równości i KyivPride (efekt mody na Ukrainę). Za „Równe Traktowanie” – Fundacja SEXEDPL. Zajmują się m.in. „zerwaniem z seksem jako tematem tabu”, „wzrostem wiedzy o seksie w społeczeństwie”, „prowadzeniem publicznej rozmowy na temat przyjemności z seksu” (edukowali Dobrosz-Oracz?), czy „zagwarantowaniem niezbędnej wiedzy dla osób chcących rozpocząć aktywność seksualną. W sumie chodzi o seksualizację młodzieży, a także o „wspieranie społeczności LGBT+ i szerzenie tolerancji wśród Polaków”.

W kategorii „prawa” ukoronowali „Tolerado”. W sumie „swoich”, bo owo stowarzyszenie powstało w 2012 roku na bazie struktur trójmiejskiego oddziału… Kampanii Przeciw Homofobii.

Koronę w „mediach” dostał Piotr Jacoń z TVN24, a w kategorii „Ludzie Internetu” – Daniel QCZAJ, „trener personalny”. Z jego życiorysu wynika, że to „góral, którego matka porzuciła, gdy miał 12 lat” i „został wówczas pod opieką ojca alkoholika”. W końcu padł ofiarą pedofila. No i taki to światek krajowych laureatów Hominternu.