REKLAMA

Prezydent Federacji Rosyjskiej wysłał wiadomość do nowego króla Wielkiej Brytanii Karola III. Wiadomo, co rosyjski przywódca napisał.

„Prezydent Rosji Władimir Putin jest osobiście zaznajomiony z nowym królem Wielkiej Brytanii, Karolem III. W 2003 roku, kiedy rosyjski przywódca przybył do Wielkiej Brytanii z wizytą państwową, to on spotkał się z Putinem i jego żoną na rampie samolotu i przywitał ich w imieniu królowej Elżbiety II” – przypomina agencja TASS.

REKLAMA

Rosyjski prezydent, która ostatni raz widział Karola III blisko dwie dekady temu, teraz napisał do monarchy z okazji wstąpienia na tron.

Karol III nowym królem Wielkiej Brytanii. Władimir Putin pisze do władcy

„Wasza Wysokość, proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wstąpienia na tron. Życzę Waszej Królewskiej Mości sukcesów, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego. Z poważaniem, Władimir Putin” – napisał w telegramie do Karola III prezydent Władimir Putin.

Treść telegramu została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Kremla. Stosunki rosyjsko-brytyjskie są bardzo chłodne od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Wielka Brytania jest jednym z państw, które najmocniej wspierają Ukraińców – dlatego wiadomość jest dość krótka i niezbyt treściwa.