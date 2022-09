REKLAMA

Skąd tak horrendalnie wysokie ceny energii? Krzysztof Bosak wskazuje pięć rzeczy, które zrobił PiS, a których następstwa odczuwają teraz wszyscy Polacy.

Prąd drożeje w całej Europie, ale to w Polsce płacimy najwięcej chociażby za unijny system ETS. W programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News przedstawiciel Konfederacji wskazał, skąd tak wysokie ceny prądu. PiS tę niewygodną prawdę próbuje na wszelkie sposoby ukryć.

– Wymienię pięć rzeczy, które PiS zrobił źle i z powodu których mamy katastrofalne ceny prądu. Pierwsza to zgoda na radykalizację polityki UE w sprawach antywęglowej polityki energetycznej. Druga to porozumienie zawarte z UE o wygaszeniu do zera wydobycia węgla w Polsce. Trzecia sprawa to najwyższe w UE kwoty za produkcję prądu wynikające z systemu EU ETS. Czwarta to wprowadzenie o pół roku wcześniej niż najbogatsze państwa Unii Europejskiej embarga na węgiel. Na granicy wstrzymaliśmy węgiel, który już był zakupiony i opłacony. Ostatnia kwestia to siedem lat opóźnienia w uruchomieniu inwestycji atomowej – wyliczał Bosak.

– Nie ma lokalizacji, nie ma wyboru technologii – mówił o atomie Bosak. – Przez siedem lat prawie nic nie zrobiono. Są rozmowy, ale ileż można rozmawiać. Po siedmiu latach tę elektrownię można by już kończyć. To są kolosalne zapóźnienia. Z tego powodu mamy najwyższe w Europie ceny prądu, które rząd przed społeczeństwem ukrywa, różnicując taryfę dla biznesu i klientów indywidualnych. Biznes będzie płacił, a my w cenach wszyscy zapłacimy – kontynuował.

– Zapłacimy też w bezrobociu i spadku rozwoju gospodarczego, bo przemysł energochłonny już ucieka z Polski – podsumował Bosak.

Bosak o królowej Elżbiecie II

W programie rozmawiano także o królowej Elżbiecie II. – Jest to postać z jednej strony wielka, bo z godnością pełniła swój urząd, z drugiej strony na swój sposób tragiczna, bo była światkiem przez tak wiele lat schodzenia znaczenia swojej ojczyzny w polityce międzynarodowej i upadku wielu własnych tradycji w polityce wewnętrznej – mówił Bosak.

– Obserwujemy zamykanie się historii XX wieku. Ze sceny znikają wielkie postacie, które tę scenę kształtowały – dodał polityk Konfederacji.

Bosak o wojnie na Ukrainie

Bosak, pytany przez Rymanowskiego o ewentualny wybuch III wojny światowej stwierdził, że jest to mało możliwe. Poseł Konfederacji podkreślił, że Rosjanie wciąż mają wiele do stracenia.

– Po pierwsze, Amerykanie przekazując uzbrojenie Ukrainie dotychczas zakazywali używania tego uzbrojenia wobec celów zlokalizowanych na terytorium Rosji. Zobowiązywali Ukraińców do tego, by się tylko bronili. To mocno wiązało im ręce jeśli chodzi o akcje ofensywne. Te ręce mogłyby zostać teraz rozwiązane. Po drugie weźmy pod uwagę, że Zachód ciągle przymyka oko na omijanie embarga z Rosją. Handel międzynarodowy kwietnie przez państwa trzecie. Zarówno wielkie koncerny, jak i mali przedsiębiorcy, którzy chcą się wzbogacić na handlu surowcami, cały czas handlują rosyjskimi produktami i elita rosyjska wciąż ma wiele do stracenia – mówił Bosak.

