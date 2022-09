REKLAMA

Siły ukraińskiej obrony terytorialnej wyzwoliły dwie kolejne miejscowości, Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim na wschodzie kraju – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Eksperci podkreślają, że ostatnie dni to pasmo zaskakujących sukcesów Ukrainy, ale wygrane bitwy nie oznaczają jeszcze wygranej wojny. Do tej wygranej wciąż daleko.

„Krok za krokiem nasi żołnierze wyzwalają ukraińską ziemię. Żołnierze 113. Oddzielnej Brygady Obrony Terytorialnej wyzwoliły Wasyłenkowe i Artemiwkę w obwodzie charkowskim” – poinformował Zełenski w Telegramie.

REKLAMA

„Ukraińscy obrońcy ceną własnego życia walczą o niepodległość dla każdego z nas” – napisał, dziękując wojskowym za ich poświęcenie. „Jesteśmy dumni z każdej i każdego z was!” – oświadczył prezydent Zełenski.

Szef ługańskiej wojskowej administracji obwodowej Serhij Hajdaj nie wykluczył tymczasem szybkiego wyzwolenia Swatowego, Kreminnej i Rubiżnego w obwodzie Ługańskim.

The settlements of Vasylenkove and Artemivka (Kharkiv region) are in full control of Ukrainian forces. pic.twitter.com/wcBnWRwW9t

„Postępy są ogromne. Trwają walki w różnych punktach, ale okupanci głównie uciekają. Możliwe, że już jutro nadejdą dobre wieści ze Swatowego, Kreminnej i Rubiżnego” – powiedział Hajdaj w ukraińskiej telewizji.

Poinformował, że nad budynkiem administracji w Kreminnej nadal wisi ukraińska flaga, którą dzień wcześniej wywiesili ukraińscy partyzanci i której wciąż obecni tam okupanci nie zdjęli. Powiedział także, że Rosjanie i ich kolaboranci zaczęli uciekać w stronę Rosji.

„Pakują walizki, szczególnie raszyści z Ługańska, Ałczewska i innych miast, które były pod okupacją jeszcze od 2014 roku. Kolejki do wyjazdu są kilometrowe” – podkreślił Hajdaj.

Artemivka and Vasylenkove confirmed liberated. There are unconfirmed rumors about Martove being liberated (there is a picture, location is correct but no soldiers in it) There are also unconfirmed rumors about the AFU approaching Vovchanss'k.

– Siły ukraińskie wyzwalają z rąk wojska rosyjskiego miejscowości w okolicach Kupiańska i Iziumu w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w niedzielę, 200. dzień rosyjskiej inwazji.

„Trwa deokupacja Ukrainy. Łącznie w ostatnich dniach spod rosyjskiej okupacji wyzwolono ok. 2 tys. km kwadratowych ukraińskiego terytorium. Nasze siły weszły do Kupiańska, trwa wyzwalanie miejscowości rejonu (powiatu) kupiańskiego i iziumskiego obwodu charkowskiego” – czytamy w komunikacie.

A timelapse of the progress over the first 4 days of Ukraine's Kharkiv offensive. pic.twitter.com/qicoHEEKPD

Jak dodano, „w odpowiedzi na pomyślne działania Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjscy okupanci prowadzą +kontrdziałania+”. Według sztabu w miejscowościach leżących na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu charkowskiego i chersońskiego siły rosyjskie wzmacniają „reżim administracyjno-policyjny”, wprowadzany jest zakaz wjazdu i wyjazdu z miejscowości, wprowadzono godzinę policyjną. W Chersoniu przeprowadzono rewizje mieszkań na osiedlu, z którego widać most Antonowski.

4 days of counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine in Kharkiv region in 15 seconds

The liberation of the settlement continues. Kupyanskyi and Izyumskyi districts of the region, – General Staff. On the Deepstate map – the progress of our army based on official sources pic.twitter.com/QWXpzU6u3d

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 11, 2022