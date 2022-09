REKLAMA

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie nie wiedzą, co myśleć o dymisji byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczypospolitej”.

5 września podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych odwołano Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Na następcę Kurskiego wybrano Mateusza Matyszkowicza.

Dymisja Kurskiego. Co Polacy myślą na ten temat?

Zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia decyzję Rady Mediów Narodowych. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczypospolitej” dowiadujemy się, że aż 64,6 proc. respondentów cieszy się z usunięcia Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP („zdecydowanie dobrze” tę decyzję ocenia 41,1 proc. ankietowanych a „raczej dobrze” 23,5 proc.).

Tylko 11 proc. badanych będzie tęsknić za byłym prezesem „reżimówki” ( 6,6 proc uważa, że była to „raczej zła” decyzja a 4,4 proc. „zdecydowanie zła”). Blisko co czwarta ankietowana osoba nie wiedziała, co myśleć na temat zdymisjonowania prezesa TVP.

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są mocno podzieleni ws. decyzji Rady Mediów Narodowych. 11 proc. wyborców PiS „zdecydowanie dobrze” ocenia decyzję RMN, a aż 34 proc. – „raczej dobrze”. „Zdecydowanie źle” odwołanie Kurskiego ocenia 14 proc. wyborców PiS, a 18 proc. zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego ma o tej decyzji „raczej złe” zdanie.