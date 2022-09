REKLAMA

– Wciąż myślicie, że jesteśmy jednym narodem? – zwrócił się do Rosjan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca twierdzi, że woli nie mieć gazu, światła, wody i jedzenia niż połączyć naród ukraiński i rosyjski.

Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę cywilną w regionie Charkowa, Doniecka, Zaporoża, Dniepropietrowska i Sum pojawiły się problemy z siecią energetyczną. Na te informacje zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski, zwracając się do Rosjan.

REKLAMA

– Wciąż myślicie, że jesteśmy jednym narodem? Nadal uważacie, że możecie nas przestraszyć, zmusić do ustępstw? Naprawdę niczego nie zrozumieliście? Nie zrozumieliście, kim jesteśmy? O co walczymy? I dlaczego? – pytał Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

– Czytajcie z moich ust: Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez światła czy bez was? Bez was. Bez wody czy bez was? Bez was. Bez jedzenia czy bez was? Bez was. Chłód, głód, ciemność i pragnienie – nie są dla nas tak straszne i śmiertelnie jak wasza „przyjaźń i braterstwo” – stwierdził Zełenski.

– Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu. A my będziemy mieć gaz, prąd, wodą i jedzenie… i bez was – powiedział ukraiński prezydent.