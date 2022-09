REKLAMA

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej poruszył temat przesunięcia wyborów samorządowych i nowej posady dla byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

„Majstrowanie” rządu przy dacie wyborów samorządowych i ewentualne wejście byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego do rządu, to obecnie jedne z bardziej kontrowersyjnych temat związanych z działaniami obozu władzy. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński poruszył oba tematy podczas konferencji prasowej.

Kaczyński przyznaje, że PiS będzie majstrował przy dacie wyborów samorządowych

– Jeżeli chodzi o przesunięcie wyborów [samorządowych] to jest techniczna konieczność wskazywana także przez Państwową Komisję Wyborczą. Taki projekt zostanie złożony a termin to prawdopodobnie będzie pół roku później, czyli gdzieś kwiecień 2024 roku, ale to nie jest jeszcze ostatecznie zdecydowane. W tej sprawie trwają rozmowy z panem prezydentem. Natomiast jeżeli chodzi o reformę wyborczą, to my tę sprawę rozważamy, ale nie sądzimy, żeby to była sprawa przed wyborami. Jeżeli nam się powiedzie, to będzie sprawa po wyborach – powiedział prezes Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

Kurski z TVP przejdzie do rządu? Kaczyński nie zaprzecza

– Decyzje w tej sprawie [wejścia Jacka Kurskiego do pisowskiego rządu] podejmuje kierownictwo rządu i oczywiście kierownictwo partii, tak jest we wszystkich ustrojach demokratycznych, i te decyzje jeszcze są przed nami – powiedział Jarosław Kaczyński na briefingu prasowym.