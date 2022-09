REKLAMA

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w „Sygnałach dnia” programu 1. Polskiego Radia mówił o czwartej dawce szczepionki i dostawie kolejnych szczepionek na covid-19 do Polski.

– Od 24. wystawiamy skierowania i także można się zapisywać. Na tę chwilę zapisało się 30 tysięcy osób. Na godziny wieczorne i nocne myślę, że to jest duże zainteresowanie – stwierdził Waldemar Kraska.

– Mam nadzieję, że ono będzie rosło z godziny na godzinę, szczególnie że w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy troszkę mniejsze zainteresowanie drugą dawką przypominającą. Wydaje się, że pacjenci, Polacy czekali na zmodyfikowaną szczepionkę – dodał minister pisowskiego rządu.

900 tys. zmodyfikowanych szczepionek już w Polsce

– Ta szczepionka [zmodyfikowana] już jest w naszym kraju, dotarła do naszych magazynów, dotarło tych szczepionek prawie 900 tysięcy – powiedział Waldemar Kraska.

– To preparat dwóch firm, firmy Moderna i firmy Pfizer. Także punkty szczepień już w tej chwili zamawiają te szczepionki, one w najbliższych godzinach będą już trafiały do naszych punktów – poinformował warszawski polityk.