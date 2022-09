REKLAMA

Dobromir Sośnierz (Wolnościowcy) stwierdził, że podniesienie minimalnej krajowej sprawi, że „ulegnie jeszcze większemu spłaszczeniu skala wynagrodzeń”. Poseł Konfederacji wskazuje, jakie będą skutki nowego etatystycznego pomysłu pisowskiej władzy.

– To jest system, w którym nie opłaca się starać, nie opłaca się wychodzić ponad przeciętność. Przy którym dążymy do modelu, gdzie większość ludzi będzie zarabiało tę płacę minimalną za niedługo – stwierdził poseł Wolnościowców Dobromir Sośnierz.

Poseł dodaje, że „to nie koniec socjalistycznej polityki PiS-u, bo dopiero co mieliśmy przecież te ceny regulowane energii elektrycznej”.

– To jest powtórka z PRL-u. To jest wstęp do kartek na prąd. To już jest zaczątek kartek na prąd – stwierdził przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji.

– Otrzymujemy jakiś tam limit, w ramach którego możemy kupować dany towar po cenie regulowanej – tłumaczył Sośnierz.

Polityk Konfederacji przypomniał, że „wiemy jak ten system się za każdym razem kończył”. – Oni powtarzają dokładnie to, co znają z młodości, licząc, że tym razem się uda – stwierdził polityk Wolnościowców.

Sośnierz stwierdził, że Jarosław Kaczyński przecież widział upadek PRL-u i bankructwo tamtego systemu, a i tak jego partia powtarza błędy komunistów.

– Tym razem znowu się nie uda! Rozregulowując w ten sposób mechanizm cenowy, oferując jakieś absurdalne zupełnie rozwiązania, które mają zaleczyć skutki ich błędnej prze lata, nieodpowiedzialnej polityki w dziedzinie energetyki, doprowadzają tylko do puchnięcia kolejnego problemu – uważa wolnościowiec.

Płaca minimalna i regulacja cen energii. PiS = PRL BIS! https://t.co/lRlgFld109 — Wolnościowcy (@Wolnosciowcy) September 16, 2022