Kuriozalne słowa wiceministra klimatu i środowiska. Polityk PiS Ireneusz Zyska stwierdził, że „kto nie gasi światła, ten robi prezent Putinowi”.

– Musimy u samych siebie spowodować pewnego rodzaju motywację, jakakolwiek ona będzie (…), abyśmy oszczędzali energię, bo w przeciwnym razie skutki mogą być takie, jakich oczekuje właśnie Putin – grzmiał Zyska na antenie Radiowej Trójki.

Rząd warszawski przyjął poziom 2 tys. kWh rocznie na gospodarstwo domowe za przeciętne zużycie energii. Gospodarstwa domowe, które nie przekroczą 90 proc. tego zużycia, mają dostać 10-procentową bonifikatę od rachunku. Mateusz Morawiecki zapowiedział też w czwartek wprowadzenie ceny gwarantowanej dla zużycia energii do poziomu 2 tys. kWh. Dla rodzin z osobą z niepełnosprawnością oraz rodzin wielodzietnych cena gwarantowana ma obowiązywać do poziomu 2,6 tys. kWh rocznie.

Ponadto rząd warszawski chce wprowadzić „dodatek” dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną.

Zyska ocenił, że założenie 10-proc. zmniejszenia zużycia prądu będzie „wielkim wyzwaniem”. Jednocześnie polityk PiS zaznaczył, że „warto wprowadzać dobre praktyki” i zacząć oszczędzać.

W programie padło także pytanie o to, co z gospodarstwami domowymi, w których zużycie prądu znacznie przekracza 2 tys. kWh. Według polityka często są to gospodarstwa wyposażone w fotowoltaikę. Zaznaczył jednak, że każdy segment rynku trzeba rozważyć indywidualnie.