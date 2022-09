REKLAMA

Pojawiła się teoria, dlaczego Władimir Putin przełożył swoje wystąpienie na środę. Chodzi o mieszkańców Dalekiego Wschodu.

Według pierwotnych planów Władimir Putin miał wygłosić orędzie do narodu we wtorek wieczorem. Na początku przemowa się opóźniała, aż w końcu została oficjalnie odwołana. Kreml jeszcze nie potwierdził tych doniesień, ale wiele wskazuje na to, że prezydent Rosji zwróci się do rodaków w środę 21 września w godzinach porannych.

Jak podaje niezależny białoruski serwis NEXTA, przemówienie Władimira Putina może potrwać od godziny 9:00 do 10:00 czasu moskiewskiego, czyli od 8.00 do 9.00 czasu polskiego.

Dlaczego Putin przesunął termin?

Jak wskazuje „Forbes”, wystąpienie Władimira Putina mogło zostać przełożone ze względu na Daleki Wschód. Chodziło bowiem o to, aby prezydent Rosji przemawiał na żywo w godzinach dopasowanych do mieszkańców Azji. Stąd wybór padł na godziny poranne w środę 21 września.

„Powołując się na źródła Forbesa w administracji Putina, rosyjskie media podają, że nagrane wcześniej przemówienie prezydenta zostanie wyemitowane jutro, kiedy przebudzi się rosyjski Daleki Wschód” – napisała we wtorek wieczorem amerykańska dziennikarka Julia Davis, która specjalizuje się w analizowaniu rosyjskiej propagandy.

#Putin's speech is expected from 9:00 to 10:00 Moscow time on September 21 According to the source of #Russian Telegram channels, the broadcasting groups of Russian TV and radio channels have warned about this very time slot for the #Kremlin host's speech. pic.twitter.com/ifoYqFbsZ3 — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2022

Meanwhile in Russia: citing Forbes' sources in Putin's administration, Russian media says that Putin's pre-recorded address will be broadcast tomorrow, "when the Russian Far East wakes up." — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022