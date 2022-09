REKLAMA

Gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET był rzecznik PiS Radosław Fogiel. W programie polityk usiłował przekonać, że Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się z obietnicy i Polacy będą mieli (tani) węgiel na zimę. Prowadzący jednak nie dowierzał.

– Czy pamięta pan swoje „chcemy, aby cena węgla była w okolicy 800-1000 zł”? To było 25 lipca tego roku. Czego nie udało się wam zrobić, że nie ma takiej ceny? – pytanie Lemurzastego – zadał pytanie od internauty Rymanowski.

– Nie tylko chcieliśmy, ale zrealizowaliśmy – zapewniał Radosław Fogiel.

– Jest węgiel za 800-1000 zł? – pytał Rymanowski.

– Przyjęliśmy ustawę, która to umożliwiała – bez skrupułów odparł rzecznik PiS. – Ustawa nie sprowadzi węgla – skwitował dziennikarz.

– Akurat jeśli chodzi o sprowadzanie węgla, to po chwilowym rzeczywiście takim momencie, gdzie można było mieć obawy, teraz widzimy, że akurat, jeśli chodzi o sam fakt istnienia węgla – tak to nazwijmy – zagrożenia nie ma. Jest zakontraktowane już 70 czy 80 proc. dostaw do grudnia. Tylko ta ustawa i to rozwiązanie, żeby ono działało, wymagało współpracy ze strony składów węgla, ze strony pośredników. Woli takiej współpracy niestety… – mówił Fogiel.

– Winni są pośrednicy – nie rząd, który nie zapewnił tego węgla, zanim wprowadziliśmy embargo – ironizował Rymanowski.

– Ja przypomnę, w jakiej sytuacji wprowadzaliśmy embargo i głosowały za tym wszystkie główne siły polityczne w parlamencie… – usiłował wybronić się polityk.

– Ale to rząd odpowiada za zapewnienie węgla rodakom na zimę, a nie opozycja – przypomniał dziennikarz.

– Oczywiście panie redaktorze i ten węgiel na zimę będzie – zapewniał Fogiel. – Będzie? – dopytywał Rymanowski. – Tak, będzie – zadeklarował rzecznik PiS.

PiS zrealizował swoją obietnicę i węgiel jest po 996,60 zł za tonę … tylko Ci cholerni pośrednicy nie szanują rządowej ustawy Wszyscy winni, tylko nie rząd pic.twitter.com/jiljEiqXGI — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 20, 2022