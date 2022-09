REKLAMA

Za kilka miesięcy Roger Waters ma zagrać koncert w Krakowie. Nie wszystkim to się jednak podoba, bo muzyk ostatnio wypowiedział się niezgodnie z proukraińską linią. W związku z tym krakowscy radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli pod obrady Rady Miasta projekt rezolucji, w którym chcą uznania Watersa za persona non grata.

W projekcie rezolucji, która będzie głosowana na sesji w przyszłą środę krakowscy radni „mając na uwadze zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę, a także wychodzące na jaw kolejne zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy wyrażają oburzenie tezami i sformułowaniami wygłaszanymi przez pana Rogera Watersa, a związanymi z inwazją rosyjską na Ukrainę”.

„Jednocześnie radni Krakowa uznają, że zarówno pan Roger Waters, a także każda inna osoba, która publicznie zachwala, popiera lub w innej formie wspiera kremlowski reżim, będzie traktowana w Krakowie jako persona non grata” – głosi projekt rezolucji.

W jej uzasadnieniu podano, że na Krakowie, jako mieście partnerskim wobec Lwowa i Kijowa „ciąży szczególny obowiązek zajęcia stanowiska wobec promowania szkalującej naród ukraiński dezinformacji”.

Rezolucja powstała, bo Waters ma zaplanowany koncert

Przewodniczący klubu PiS Włodzimierz Pietrus przyznał, że projekt rezolucji pośrednio związany jest z zapowiadanym koncertem Watersa w Krakowie.

„Myśmy złożyli jako klub propozycję rezolucji dla Rady Miasta Krakowa, która de facto by potwierdzała, że jeden z wykonawców Pink Floyd jest po prostu persona non grata w mieście, a także wszelkie osoby, które podobne poglądy głoszą i podobnie postępują. Tu mamy do czynienia ze strony pana Watersa z wprowadzaniem dezinformacji i wręcz szkalowaniem strony ukraińskiej, czy nawet narodu ukraińskiego w tych trudnych czasach” – zaznaczył szef klubu PiS w RMK.

„Zawitanie jego koncertu na obiekt miejski byłoby delikatnie mówiąc niestosowne, a tak naprawdę niewskazane, szczególnie kiedy Kraków jest bardzo zaangażowany w pomoc” – podkreślił Pietrus.

Inicjatorzy liczą, że przedstawione stanowisko „spowoduje przesilenie i być może organizatorzy zaniechają organizacji koncertu”.

Tauron Arena Kraków o koncercie Watersa

Przedstawiciele Tauron Areny Kraków, w której zaplanowano koncert, napisali w oświadczeniu, że rezerwacja terminu na koncert Rogera Watersa została dokonana przez organizatora – Live Nation, w kwietniu 2021 roku, a koncert został ogłoszony 9 września 2022 roku.

„Jest to organizator, z którym Arena Kraków S.A. współpracuje od lat i który organizuje występy największych światowych gwiazd. Do koncertu, który miałby się odbyć w Krakowie, zostało jeszcze wiele miesięcy. Słowa artysty dotyczące wojny w Ukrainie także w spółce Arena Kraków SA wywołały dyskusję i wiele pytań – bo przecież artysta planuje wystąpić w mieście, którego mieszkańcy i władze tak bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom” – głosi oświadczenie.

Jak podkreślono w nim, decyzję o zasadności realizacji wydarzenia podejmie organizator, uwzględniając szereg czynników, w tym gotowość fanów do zakupu biletów.

