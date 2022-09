REKLAMA

W piłce nożnej skończyło się klękanie dla lewackiej rewolty BLM, teraz będą tęczowe opaski kapitańskie zamiast barw narodowych. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec rzekomej „dyskryminacji”.

Do kampanii „OneLove”, która wspiera lesbijki, homosiów, biseksów i zmiennopłciowców, dołączyło dziesięć europejskich piłkarskich reprezentacji. Ich kapitanowie do końca sezonu w meczach reprezentacji narodowych będą nosić tęczowe opaski na znak walki z „dyskryminacją”.

W akcji uczestniczyć będą Anglia, Holandia, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Walia, Norwegia i Szwecja.

Kapitanowie ośmiu pierwszych reprezentacji wystąpią z tęczowymi opaskami na mistrzostwach świata w Katarze. Jak twierdzą, to właśnie na Bliskim Wschodzie dochodzi do największej dyskryminacji LGBT. Norwegia i Szwecja na mundial się nie zakwalifikowały, ale tęczowe opaski będą promować w pozostałych meczach.

Do akcji nie dołączyły natomiast Polska, Serbia, Chorwacja, Hiszpania i Portugalia.

– Jako kapitanowie możemy wszyscy rywalizować ze sobą na boisku, ale wspólnie sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji. Jest to jeszcze bardziej istotne w czasach, gdy podziały są powszechne w społeczeństwie. Ubranie opaski wyśle jasną wiadomość na oczach świata – twierdzi Harry Kane, kapitan reprezentacji Anglii.

Harry Kane to wear rainbow armband in Qatar. #ENG players to meet migrant workers on arrival at World Cup. FA lobbying FIFA for update on new legislation for migrant workers in Qatar and compensation for “any injury or death during construction” of World Cup stadia. pic.twitter.com/H0qLz7mMiu

— Henry Winter (@henrywinter) September 21, 2022