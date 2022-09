REKLAMA

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości szykuje Centralny Rejestr Wyborców na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Według plotek stworzeniem i utrzymaniem serwisu miałby się zając były prezes TVP Jacek Kurski.

Centralny Rejestr Wyborców to coś, czego Państwowa Komisja Wyborcza domaga się od lata. Pisowski rząd w Warszawie deklarował, że taki rejestr stworzy, ale nie wcześniej niż na wybory w 2025 roku.

Tymczasem „DGP” dotarł do projektu ustawy w tej sprawie, który już jest tworzony w środowisku rządowym. Rejestr miałby być gotowy już na przyszłoroczne wybory parlamentarne.

Opozycja ma obawy, co do prawdziwych intencji rządu w kwestii tworzenia rejestru. Niepokój podsycają plotki dotyczące nowego stanowiska dla Jacka Kurskiego – byłego prezesa TVP.

Według niepotwierdzonych doniesień były szef „reżimówki” miałby zostać ministrem cyfryzacji w pisowskim rządzie. Jeśli te przewidywania by się spełniły, to wówczas to on odpowiadałby za „utrzymanie i rozwój” nowego rejestru.